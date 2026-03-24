Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra de 13 años: intentaba fugarse a Buenos Aires

Un hombre de 40 años, identificado como “Joselo”, fue detenido en la localidad de Empedrado acusado de abusar de su hijastra de 13 años. El sujeto, que estaba intentando fugarse hacia la provincia de Buenos Aires, quedó a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias correspondientes.

El hecho se habría producido durante la madrugada del sábado en una vivienda del barrio Cichero, en la ciudad de Corrientes. Según el relato de Yanina, madre de la menor, descubrió a su pareja infraganti junto a su hija, hecho que derivó en la denuncia ante las autoridades. Tras ser descubierto, el hombre se dio a la fuga.

Efectivos de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura, dependientes de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, en coordinación con la fiscalía interviniente, desplegaron un operativo intensivo que permitió finalmente localizar y aprehender al acusado en Empedrado.

La policía continúa trabajando en la investigación, mientras que en Corrientes se mantiene la búsqueda de otros posibles involucrados o situaciones vinculadas al caso.