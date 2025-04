Falleció Elizabeth Ogaz, la mujer del viral “se hace la vístima”

Falleció a los 61 años tras complicaciones de salud vinculadas a su diabetes.

Elizabeth Ogaz, recordada por el viral chileno “se hace la vístima”, falleció a los 61 años durante la madrugada de este domingo, según informó el medio local El Observador de Quillota. Su hija, María José Paz, detalló que la causa del deceso habría sido una septicemia, luego de complicaciones derivadas de una herida infectada por diabetes.

“Falleció anoche a las 12:30. Estaba en el Hospital Biprovincial”, señaló su hija, quien explicó que Ogaz permanecía internada desde marzo, cuando sufrió la amputación de una pierna.

La mujer alcanzó notoriedad pública en 2019, cuando en una entrevista con el matinal Tú Día, se refirió a María Inés Facuse –exesposa de Sergio Jadue– utilizando la frase “se hace la vístima”, error de pronunciación que rápidamente se viralizó.

En ese momento, Ogaz expresó: “Yo veo que ella se está haciendo la vístima… son lágrimas de cocodrilo”. Aunque en un inicio dijo sentirse afectada por las burlas en redes sociales, con el tiempo reconvirtió su fama, participando en campañas publicitarias y creando una fonda llamada “No te hagai la vístima”.

“Yo no me hago la víctima de nada. Siempre he trabajado, me gusta tener mis cosas por mi esfuerzo”, declaró en 2019, defendiendo su trayectoria personal frente al fenómeno viral.