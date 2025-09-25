Ante la ONU, Milei exigió la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

182662w850h476c.jpg

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei exigió este martes a Venezuela la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde hace semanas en ese país «de manera arbitraria, sin imputación, sin asistencia legal ni consular».

«Se trata de una desaparición forzosa. Hago un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa del derecho internacional y de la dignidad humana», sostuvo Milei.

En ese sentido, el mandatario dedicó fuertes críticas al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que en un guiño a Donald Trump agradeció la asistencia financiera de Estados Unidos y respaldó sus políticas migratorias y económicas.

Además, cuestionó el funcionamiento del organismo multilateral: «La ONU se ha alejado de su norte original para convertirse en un gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponer modos de vida a los ciudadanos del mundo».

Asimismo, Milei también reiteró el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, invitando al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales «de conformidad con la resolución 2065 y todas las resoluciones posteriores de la Asamblea General».

Por la tarde, el presidente tiene previsto reunirse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de su agenda internacional.

