Domingo Peppo internado en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi

Tras una cirugía abdominal que se complicó, se encuentra internado en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires.

El ex gobernador de la provincia, Domingo Peppo se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. La situación es delicada de acuerdo al último reporte médico que recién se renovará a las 13 de este martes.

De acuerdo con la información al que se pudo acceder , Peppo fue diagnosticado con la detección de un tumor en la zona abdominal tras una consulta realizada en Asunción, donde reside.

Su familia decidió que el tratamiento siguiese en Buenos Aires. Por eso fue internado en el Sanatorio Otamendi, donde le realizaron nuevos estudios y programaron una intervención quirúrgica en intestinos y colon. En la tarde del lunes la evolución era favorable, aunque ya sobre la noche la situación desmejoró.

Actualmente está en terapia intensiva y aunque sus familiares y amigos mantienen mucho hermetismo para dar detalles. Sin embargo, se sabe que su estado es delicado y que la evolución ahora deberá seguirse con el cuidado de los partes médicos que únicamente dos veces por día darán los médicos del reconocido sanatorio porteño.