Escrutinio definitivo en Chaco: “La Libertad Avanza” se impuso y el peronismo pierde un senador

El escrutinio definitivo finalizó este martes en la provincia del Chaco, confirmando los resultados informados el domingo. Según la Cámara Nacional Electoral y el equipo local, la diferencia fue de aproximadamente 3500 votos a favor de La Libertad Avanza, que se impuso sobre Frente de Fuerza Patria en la categoría de senadores.

El recuento, que se desarrolló sin modificaciones relevantes, ratificó la victoria de la fuerza liderada por Leandro Zdero y Javier Milei. “Se están firmando las últimas actas y no hay cambios respecto a los datos provisorios”, informaron desde el centro de cómputos.

La categoría más observada era la de senadores nacionales, donde el resultado podía alterar la representación chaqueña en la Cámara Alta. Con este resultado, La Libertad Avanza obtiene dos bancas y Frente de Fuerza Patria conserva una, modificando el equilibrio actual.

Los numeros finales :

Senadores

503 = 291.956

501 = 288.509

Diputados Nacionales

503 = 266.098

501 = 255. 749

Hasta ahora, los tres senadores chaqueños eran Antonio Rodas y María Inés Pilatti Vergara (ambos del peronismo), y Víctor Zimmerman (UCR). A partir de esta elección, representarán al Chaco en el Senado Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Jorge Milton Capitanich, quienes asumirán sus cargos por seis años.