Gobierno calificó de «grave» la acción del abogado de Emerenciano Sena

Durante la audiencia, el abogado Nicolás Boniardi Cabra, colaborador del defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, fue desalojado de la sala tras ser sorprendido intentando tomar fotografías del jurado popular, una acción estrictamente prohibida por el reglamento del proceso judicial.

«Este tipo de conductas son graves y atentan contra la transparencia, la seguridad y el respeto institucional que deben regir en todo proceso judicial. El jurado popular es una herramienta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en la Justicia, y su integridad debe ser preservada en todo momento», sostuvo el ministro de Gobierno, Jorge Gómez.

PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DEL JURADO POPULAR

El ministro de Gobierno recordó que la prohibición de tomar imágenes, filmar o grabar testimonios durante las audiencias se establece para preservar la identidad y seguridad de los jurados populares, así como para garantizar la transparencia y el debido proceso.

Entre los mecanismos de protección vigentes se destacan:

Identificación numérica: durante la selección («voir dire»), los jurados son identificados por un número, evitando la exposición de su nombre, apellido y domicilio.

Confidencialidad garantizada: los jurados deben mantener en secreto sus deliberaciones, opiniones y voto, tanto durante como después del juicio.

Protocolos de seguridad judicial: el Poder Judicial aplica estrictas medidas de resguardo, como la prohibición de ingreso de cámaras o celulares al recinto.

Libertad de deliberación: el anonimato y la reserva del veredicto garantizan la independencia y libertad de los jurados para emitir su decisión sin presiones externas.

«Se debe resguardar el correcto funcionamiento y el respeto absoluto por las normas. Estos actos no pueden repetirse», finalizó Gómez.