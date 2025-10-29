El gobernador Zdero inauguró la Agencia de Inversiones del Chaco.

El organismo, será presidido por Martín Braillard Poccard. Su objetivo es atraer, coordinar e impulsar inversiones nacionales y extranjeras en la provincia.

El gobernador Leandro Zdero inauguró, este miércoles, la Agencia de Inversiones del Chaco que tiene por objeto atraer, coordinar e impulsar inversiones nacionales y extranjeras en la provincia. “Se trata de una nueva etapa para la provincia, creemos que Chaco tiene que transformarse, generar dinamismo económico y productivo de la mano de las inversiones”, expresó.

El organismo, estará presidido por Martín Braillard Poccard. Sus funciones son promover oportunidades sectoriales, diseñar estrategias de inversión, facilitar trámites e incentivos para proyectos productivos en la provincia.

El mandatario indicó que el organismo será un motor de desarrollo para que la provincia crezca, generando empleo, diversificación económica y vinculando al sector privado con el Estado de manera más directa. “En esta etapa hay cambios que son vitales, decidimos crear Agencia de Inversiones para incentivar al sector privado, atraer inversiones a la provincia y dar oportunidades en un contexto donde trabajamos en ordenar lo público”, expresó.

En cuanto a su funcionalidad, explicó que al depender de la Secretaría de Coordinación de Gabinete agilizará todo tipo de trámite. “De esta forma la Agencia de Inversiones será la ventanilla única para todo aquel que quiera invertir en la provincia”, dijo e instruyó al equipo técnico a trabajar en la búsqueda de inversores teniendo en cuenta herramientas claves de financiamiento como lo son el Nuevo Banco del Chaco, Fiduciaria del Norte, Ministerio de la Producción, entre otras.

Participaron también el secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez, el ministro de la Producción Oscar Dudik; el presidente de Fiduciaria del Norte Gerardo Santos Oliveira y la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra.

Proyectar Chaco al mundo

Martín Braillard Poccard señaló que la Agencia de Inversiones será la encargada de proyectar Chaco al mundo. “Seremos los aliados estratégicos del sector privado, tendiendo puente entre éste y el sector público”, dijo e invitó a los empresarios a trabajar “por el Chaco que nos merecemos”.

De esta forma, el funcionario aseguró que la meta es convertir a Chaco en un polo del desarrollo que promueva la internacionalización de los bienes y servicios, para así generar empleo genuino y desarrollo para la provincia.

Para ello, la Agencia será el espacio único que tendrá contacto con los empresarios que busquen invertir en la provincia, con negociaciones rápidas y efectivas. “Queremos ser aliados estratégicos, evitando todo tipo de burocracia, pondremos a disposición del empresario un oficial de cuentas que lo acompañe en cada uno de los procesos”, puntualizó.