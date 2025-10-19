Buenas condiciones meteorológicas para festejar el Día de la Madre

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy una jornada agradable para celebrar el Día de la Madre. El cielo estará algo nublado y con vientos leves del sudeste rotando al este. El piso térmico descenderá, marcando 15 grados de mínima y alcanzando un techo de 28 grados.

La tendencia de buen tiempo continuará al inicio de la semana. Para el lunes se anuncia cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde-noche, con una mínima de 15 grados y una máxima de 27. Finalmente, para el martes, se espera tiempo bueno con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de temperatura, oscilando entre 17 grados de mínima y 30 grados de máxima.

El miércoles tendremos una jornada con cielo algo nublado, con una mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C. El jueves continuará nublado, aumentando ligeramente las temperaturas, con mínimas de 19 °C y máximas de 32 °C. Para el viernes, se prevé un día mayormente nublado, y el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 36 °C.