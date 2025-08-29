Entraron a una casa a robar y abusaron de una mujer

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este miércoles, en Villa Don Enrique, terminó con dos hombres de 26 años detenidos, acusados de haber ingresado a robar en una vivienda y abusar sexualmente de una mujer de 52 años.

La víctima se presentó en la Comisaría Cuarta Metropolitana cerca de las 3 de la madrugada, donde denunció que dos sujetos entraron a su casa, le exigieron dinero y se llevaron su celular. Además, agregó que uno de ellos la atacó sexualmente antes de escapar.

De inmediato, la mujer recibió contención y asistencia médica en el Hospital Perrando, mientras la fiscalía ordenó la incautación de las prendas de vestir para la investigación.

Gracias a las averiguaciones y al testimonio de vecinos, agentes de la Supervisión de Zona Metropolitana II y personal de la Comisaría Cuarta lograron localizar a los presuntos autores cerca del mediodía. Ambos, en situación de calle, fueron detenidos; uno de ellos tenía en su poder el celular sustraído.

La fiscalía dispuso que se secuestren las ropas de los sospechosos y queden alojados en la unidad jurisdiccional. La causa fue caratulada como «Supuesto Abuso Sexual y Robo en Concurso Real en calidad de coautor».