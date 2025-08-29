Entraron a una casa a robar y abusaron de una mujer

181630w850h479c.jpg

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este miércoles, en Villa Don Enrique, terminó con dos hombres de 26 años detenidos, acusados de haber ingresado a robar en una vivienda y abusar sexualmente de una mujer de 52 años.

La víctima se presentó en la Comisaría Cuarta Metropolitana cerca de las 3 de la madrugada, donde denunció que dos sujetos entraron a su casa, le exigieron dinero y se llevaron su celular. Además, agregó que uno de ellos la atacó sexualmente antes de escapar.

De inmediato, la mujer recibió contención y asistencia médica en el Hospital Perrando, mientras la fiscalía ordenó la incautación de las prendas de vestir para la investigación.

Gracias a las averiguaciones y al testimonio de vecinos, agentes de la Supervisión de Zona Metropolitana II y personal de la Comisaría Cuarta lograron localizar a los presuntos autores cerca del mediodía. Ambos, en situación de calle, fueron detenidos; uno de ellos tenía en su poder el celular sustraído.

La fiscalía dispuso que se secuestren las ropas de los sospechosos y queden alojados en la unidad jurisdiccional. La causa fue caratulada como «Supuesto Abuso Sexual y Robo en Concurso Real en calidad de coautor».

