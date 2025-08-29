Allanamientos simultáneos en La Leonesa y Las Palmas: dos detenidos, droga y más de $870 mil secuestrados

En un amplio operativo antidrogas realizado en la tarde del jueves 28 de agosto, efectivos de la Dirección General de Consumos Problemáticos, dependiente de la Policía del Chaco, llevaron adelante allanamientos simultáneos en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, obteniendo resultados positivos en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Las diligencias, que se desarrollaron entre las 17 y las 20 horas, se efectuaron bajo órdenes del Juzgado de Garantías N°5 de Resistencia, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, y con intervención de las Fiscalías Antidrogas N°1 y N°2, quienes supervisaron el procedimiento junto a auxiliares fiscales.

Los allanamientos y sus resultados

En el barrio Solalinde de la localidad de Las Palmas, fue detenido Néstor Fabián Ruiz Díaz, de 31 años, principal investigado en la causa. En su domicilio se secuestraron 7,5 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios, un teléfono celular, $602.000 en efectivo, una tijera de corte y recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Por otra parte, en un domicilio del barrio Margarita, en La Leonesa, fue aprehendido Luis Alfredo Aguilar, de 34 años, allí se incautaron 94 gramos de cocaína distribuidos en distintos envoltorios, 2 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión con restos de sustancia, una importante cantidad de bolsas de polietileno, una tijera, $273.320 en efectivo y dos teléfonos celulares.

En un tercer procedimiento, realizado en una vivienda del barrio Belgrano de La Leonesa, se notificó a Valeria Paola Ríos, de 36 años, por infracción al artículo 189° bis del Código Penal, tras el secuestro de un revólver calibre .22 marca Galand con tres cartuchos.

Supervisión y despliegue

El operativo estuvo supervisado por el crio. inspector Pablo José Zanier, director general de Consumos Problemáticos; el crio. inspector Iván César Bassiniani, director Antinarcóticos; y el crio. principal Darío Luis Caballero, jefe del Departamento Antinarcóticos Metropolitana.

Asimismo, participaron distintas unidades de la Dirección General de Consumos Problemáticos, junto con la comisaría de La Leonesa, la comisaría de Las Palmas, el grupo antidisturbios dependiente de la supervisión de la zona XXII, a cargo del crio. inspector Walter Ángel Leonardo Ábalos.

Un golpe al narcomenudeo en la zona

Con estos resultados, la investigación logró desarticular puntos de venta de drogas en ambas localidades, secuestrar armas y dinero en efectivo, y avanzar en la causa que continuará en manos de las fiscalías intervinientes.

El procedimiento fue firmado por el subcomisario Jonathan Emiliano García, jefe de la División Operaciones Drogas La Leonesa, y el comisario Cristian Luis Molina, jefe de la División Inteligencia Drogas.