Encuentran el cuerpo de un joven calcinado en su vivienda

El hallazgo se produjo esta medianoche en el barrio Balastro II. La Justicia investiga el hecho como una “muerte dudosa”.

Esta medianoche, personal de la Comisaría Primera de Fontana intervino en un brutal episodio ocurrido en la chacra 38 del barrio Balastro de esa ciudad. Hasta ese lugar fueron comisionados por un aparente incendio por lo que también se dio intervención a distintas dotaciones de bomberos.

El informe policial detalla que se confirmó que dentro de la vivienda había un cuerpo incinerado y sin signos vitales. Una mujer de 61 años fue quien informó y confirmó a la Policía que se trata de su hijo Nelson Alejandro Benítez de 33 años.

El personal de Bomberos logró controlar el fuego que hasta el momento no se detalló cómo se desató. La fiscal interviniente, Lilian Beatriz Irala, dispuso que se caratule el hecho como “muerte dudosa” y se de intervención al Médico Policial, para luego trasladar el cuerpo al IMCIF.

Si bien intervinieron distintas fuerzas y el Gabinete Científico del Poder Judicial, no se informaron por ahora los pormenores que hacen sospechar que el incendio y muerte del joven no fueron accidentales.

Fuente – Foto : Diario Chaco