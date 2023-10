En noviembre UNCAUS abrirá preinscripciones a carreras presenciales y a distancia de pregrado y grado

Impactos: 0

La Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, habilitará el día 6 noviembre de 2023 las preinscripciones para cursar carreras presenciales y a distancia en el Ciclo Lectivo 2024, a través de la página web oficial: https://uncaus.edu.ar/ . Las preinscripciones consisten en completar un formulario on line con datos personales y académicos.

El calendario académico 2024 completo estará disponible en la página web de la Universidad sección “académica”, aprobado por Resolución Nº 363/2023-C.S.

Carreras presenciales

Las carreras presenciales de grado y pregrado que están disponibles para preinscripción en la UNCAUS, con dictado en la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña son: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Zootecnista, Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciatura en Biotecnología, Farmacia, Profesorado en Matemática, Profesorado en Física, Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente, Licenciatura en Nutrición, Óptico Técnico Contactólogo, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Estudios Internacionales, Contador Público, Ciencias Veterinarias, Ingeniería Agronómica, Medicina y Licenciatura en Psicología.

Las preinscripciones para las carreras presenciales de la Universidad, excepto Medicina y Licenciatura en Psicología, podrán realizarse desde el 06 de noviembre de 2023 hasta el 02 de febrero de 2024, completando un formulario on line.

Las personas interesadas en preinscribirse en las carreras de Licenciatura en Psicología y Medicina podrán hacerlo desde el 06 de noviembre de 2023 hasta el 17 de noviembre de 2023, bajo la misma modalidad de completar el formulario on line.

Se podrá acceder al formulario de preinscripción a través de la página web: https://uncaus.edu.ar/ sección “estudiantes”- “preinscripciones”, en los períodos establecidos anteriormente, o directamente desde el siguiente enlace: https://sga.uncaus.edu.ar/auth/preinscripcion

La entrega de documentación de todas las carreras se realizará desde el día 01 de diciembre de 2023 hasta el día 15 de diciembre de 2023, o en un segundo período desde el 05 de febrero de 2024 hasta el 15 de marzo de 2024. Como último período se recibirá la documentación desde el 25 de marzo de 2023 hasta el 29 de marzo de 2024.

Los Cursos Introductorios de todas las carreras presenciales, excepto Medicina, se realizarán desde el 08 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024, de manera presencial.

La carrera de Medicina tendrá sus P.I.V.U.C.S de ingreso desde el 05 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024.

Carreras a distancia

Las carreras a distancia de grado y pregrado que están disponibles para inscripción en la UNCAUS son las siguientes: Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana, Licenciatura en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad, Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Administración- Ciclo de Complementación Curricular, Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental y Abogacía.

Las preinscripciones para las carreras a distancia de la Universidad podrán realizarse desde el 06 de noviembre de 2023 hasta el 06 de diciembre de 2023, completando un formulario on line. Se podrá acceder al mismo a través de la página web: https://uncaus.edu.ar/ sección “estudiantes”- “preinscripciones”.

La entrega de documentación se realizará en formato digital desde el día 06 de noviembre de 2023 hasta el día 22 de diciembre de 2023. La fecha límite para entregar en formato papel el título secundario legalizado es el 31 de agosto de 2024.

La inscripción a CIED y Cursos Introductorios para recursantes se realizará desde el 05 de febrero de 2024 al 09 de febrero de 2024. Los Cursos Introductorios a la Educación a Distancia (CIED), se realizarán desde el 14 de febrero de 2024 al 12 de marzo de 2024. Los Cursos Introductorios de Sociología se realizarán desde el 14 de febrero de 2024 al 14 de marzo de 2024. El Curso Introductorio para Contador Público y Licenciatura en Administración se realizará desde el 14 de febrero de 2024 al 08 de marzo de 2024. Los exámenes presenciales en UNCAUS se realizarán el 13 de marzo de 2024 y el Curso Introductorio para Abogacía se realizará desde el 14 de febrero de 2024 al 08 de marzo de 2024. Consultar todas las fechas en calendario académico disponible en https://uncaus.edu.ar/ sección “académica”- “calendario académico 2024”.

Entrega de legajos

A través de la página web: http://legajos.uncaus.edu.ar/ los interesados en cursar carreras presenciales deben enviar la siguiente documentación para completar el proceso de inscripción en los períodos detallados anteriormente: foto D.N.I. (frente y dorso) o pasaporte para extranjeros, foto carnet (fondo blanco), formulario de preinscripción (firmado por el interesado), título secundario o constancia de título en trámite con la leyenda “no adeuda materias” y constancia de grupo sanguíneo. Las carreras a distancia deben enviar la misma documentación que las carreras presenciales, anexando un certificado de domicilio y no presentar la constancia de grupo sanguíneo.

Los interesados podrán acceder a tutoriales sobre el proceso de preinscripción y entrega de legajos de manera detallada, ingresando en la página web de la Universidad: https://uncaus.edu.ar/ sección “estudiantes”- “ingresantes”.

Inscripción a examen para mayores de 25 años sin título secundario- Ley Nº 24.521

Por ley nacional, la Universidad abrirá en el año 2024 períodos de inscripciones para los meses de mayo y octubre. El primer período estará abierto desde el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, cuya evaluación se realizará el 12 de junio de 2024 y el recuperatorio el 26 de junio de 2024. El segundo período abrirá el 15 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, cuya evaluación se realizará el 13 de noviembre de 2024 y el recuperatorio el 27 de noviembre de 2024.

Solicitud de Equivalencias

Para las dos modalidades de cursado el período de solicitud de equivalencias se realiza en los meses de febrero, marzo, agosto y septiembre. Mayor información se puede adquirir a través del siguiente enlace: https://academica.uncaus.edu.ar/areas/equivalencias-cert-diplomas/

Consultas

Quienes deseen realizar consultas o tengan inconvenientes con la carga de documentación, pueden comunicarse con la Universidad a través de los siguientes medios de comunicación: carreras presenciales por correo electrónico infoalumnado@uncaus.edu.ar. Carreras a distancia: correo electrónico: virtual@uncaus.edu.ar, número de teléfono: 1139893283 internos 179/180/200, 1139893283, o celulares para llamadas : 3644-273027 y 3644-646000.