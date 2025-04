Emergencia agropecuaria en el Chaco: “Estamos al frente de la crisis, no vamos a repetir los errores del pasado”, aseguró Julio Fantín

El subsecretario de Agricultura provincial, Julio Fantín, confirmó que la Nación tratará mañana la declaración de emergencia agropecuaria. Apuntó contra la oposición por usar políticamente la crisis y prometió acompañamiento real a los productores chaqueños.

El subsecretario de Agricultura de la provincia del Chaco, Julio Fantín, confirmó este lunes que mañana a las 14 horas se tratará en la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria el pedido de declaración de emergencia presentado por el gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero.

“La situación es crítica. Cambió completamente el régimen de lluvias en toda la provincia, sumado a temperaturas superiores a los 40° durante buena parte de febrero. Eso destruyó el sistema agrícola”, explicó Fantín en diálogo con Radio Provincia.

El funcionario detalló que el gobierno ya inició los trámites correspondientes para que Nación reconozca la emergencia, lo que permitirá brindar herramientas a los productores para afrontar sus deudas y evitar embargos o ejecuciones por parte de bancos y organismos como la AFIP.

Además, sostuvo que esta medida es solo el primer paso: “Estamos trabajando en planes post-emergencia, diversificación productiva y asistencia técnica, con el objetivo de volver a sembrar en toda la provincia”.

Producción comprometida y diagnóstico en marcha

Desde el viernes pasado, todas las delegaciones del Ministerio de Producción están relevando las declaraciones juradas de los productores afectados. “Con esa información vamos a tener una radiografía real de las pérdidas y del perfil productivo para la próxima temporada”, explicó Fantín.

Indicó también que tanto la producción agrícola como la ganadera están seriamente comprometidas. “En las próximas semanas vamos a ver el impacto ganadero: al no haber pastura, muchos van a verse obligados a vender vientres y hacienda antes de tiempo, lo cual los perjudica económicamente”, advirtió.

Críticas a la oposición y promesas de transparencia

Fantín no evitó los cuestionamientos a sectores políticos opositores: “Hay una utilización electoralista de la emergencia. Pretenden responsabilizar al gobierno por la falta de lluvias, lo que me parece una bajeza. Nosotros estamos al frente de la situación, no con piquetes ni presión, sino con gestión real”.

Recordó además que durante años ciertos sectores vinculados al poder recibían asistencia mientras muchos pequeños y medianos productores eran ignorados: “Eso se terminó. Queremos que la ayuda llegue a todos, sin importar vínculos políticos, y sobre todo al que más lo necesita”.

Finalmente, el subsecretario confirmó que el gobierno trabaja con líneas de financiamiento vigentes —como “Más Campo”— y que ya están en gestión las prórrogas para quienes no podrán cumplir con sus compromisos debido a las pérdidas sufridas.

Conclusión:

En un contexto de crisis climática y productiva, el gobierno del Chaco se prepara para enfrentar una nueva etapa de reconstrucción. Con la declaración de emergencia en puertas, se abre una ventana de alivio, pero también se enciende el debate político sobre cómo y para quién se gobierna en tiempos difíciles.