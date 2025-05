Elina Nicoloff: “El día que uno vota es un día de fiesta”

La subsecretaria de Justicia del Chaco, Elina Nicoloff, participó de la cobertura electoral desde el área metropolitana, donde también emitió su voto. Destacó el compromiso ciudadano, especialmente de los jóvenes, y envió un fuerte mensaje en defensa de la participación democrática.

Elina Nicoloff, subsecretaria de Justicia del Chaco, fue una de las funcionarias presentes durante la jornada electoral del domingo. Desde temprano, recorrió establecimientos del área metropolitana como parte de su función de monitoreo en la zona 7, donde cumple tareas como coordinadora satelital.

“Las mesas se habilitaron sin inconvenientes y la jornada se desarrolla con total normalidad”, afirmó en diálogo con medios locales. También mencionó una alta concurrencia en zonas como Isla del Cerrito y valoró el clima de tranquilidad con el que se inició el acto electoral.

Uno de los aspectos que más resaltó fue el compromiso de los jóvenes. “Pocas veces vi tantos chicos caminando, pidiendo el voto por distintas listas. Están entendiendo que si no participamos, otros eligen por nosotros”, señaló. Incluso compartió una anécdota familiar: “Hoy a las seis de la mañana, los amigos de mi hijo todavía no se habían ido a dormir porque querían ir a votar primero. Eso me emocionó”.

Consultada sobre el significado del voto en este contexto, Nicoloff subrayó: “Tenemos un derecho, pero también una responsabilidad. ¿Por qué no vamos a poner el cuerpo? Si no nos hacemos cargo nosotros, otros van a tomar decisiones por nosotros”. Para la funcionaria, ejercer el sufragio no es solo un deber cívico, sino un gesto de compromiso con el presente y el futuro democrático del país.

En un tono más distendido, la subsecretaria comentó que comparte circuito electoral con el gobernador Leandro Zdero y que, tras votar, continuaría recorriendo escuelas del interior chaqueño. Además, reveló su gusto musical: el rock nacional de los ‘80. “Soy muy de Charly, Soda y Los Abuelos de la Nada”, confesó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje claro a la ciudadanía: “Hoy es un día de fiesta. Vayamos a votar, démonos la oportunidad de decidir entre todos quiénes van a tomar las decisiones por nosotros”.