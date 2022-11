Eliminación de las PASO: “Hay otros temas prioritarios”, señaló Cerruti

Impactos: 25

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el Gobierno considera que en el Congreso hay “otros temas más prioritarios” que la discusión sobre la posibilidad de eliminar las PASO, como el proyecto de Renta Inesperada.

“Hay una ley vigente, que convoca a las PASO. Es una buena ley que implica más democracia, más participación”, sostuvo la funcionaria nacional.

En conferencia de prensa, la secretaria de Prensa y Comunicación advirtió que “muchos actores políticos están intentando generar situaciones antipolítica o el descreimiento de la gente”.

“Es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino el Congreso. En la agenda del Congreso hay otros temas más prioritarios, como el de Renta Inesperada”, subrayó.

Pedido desde el oficialismo

El lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, dio su parecer sobre el debate respecto a la

continuidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2023.

En ese sentido, le sugirió a Alberto Fernández “llamar a la mesa política de la coalición para unificar una posición”. Durante una entrevista radial, sin embargo, aclaró que su pedido al

Presidente “no es desde la cosa imperativa sino desde la cosa inteligente”.

“Hay cosas que en la coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa, a puertas cerradas”, mencionó en medio de las posturas cruzadas en el oficialismo sobre la continuidad de este sistema electoral en 2023.

“Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera todos, haya o no PASO”, agregó.

El titular del Palacio de Hacienda, en ese sentido, recordó su postura en contra. Sin embargo, afirmó que se trata de una posición que lleva asumida desde hace varios años atrás.

“Traigo una opinión respecto de cómo funcionan las primarias que es pública, basta con googlear qué dije en el 21, en el 19, en el 17. Google me manda en cana en ese sentido”, remarcó.

Rechazo opositor

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó en los últimos días la iniciativa por suspender las PASO.

“Está mal, es hacer trampa y no estamos de acuerdo”, indicó, a la vez que agregó: “Quieren cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses, es como querer cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial”.

El mandatario porteño, en ese sentido, apuntó contra aquellos sectores del Frente de Todos (FdT) que pretenden llevar adelante la supresión de las PASO en las Elecciones de 2023 y también criticó la propuesta del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de eliminar las elecciones legislativas intermedias.

Otro de los que se manifestó en los últimos días sobre el tema fue el diputado libertario

Javier Milei, quien anunció que no dará quorum para tratar la suspensión o eliminación de las elecciones primarias.

“Este proyecto para pasar necesita de una mayoría calificada, necesitas 129 votos, yo no les voy a dar quorum”, reveló el economista.

“Para mí es una discusión de casta, y juego con las reglas que haya. El kirchnerismo no tiene los votos, lo interesante es que la mayoría que necesitas es la que constituye el quorum. No tienen los votos, yo no lo voy a dar”, sentenció.