Castelli bajo el agua: más de 230 milímetros, barrios anegados y familias en alerta

La madrugada del lunes dejó un escenario alarmante en Juan José Castelli, donde las precipitaciones –según algunas mediciones- superaron los 230 milímetros y continúan, aunque con menor intensidad. El agua avanzó sobre barrios enteros, anegó calles y complicó seriamente la vida cotidiana de cientos de familias que, en muchos casos, debieron improvisar respuestas frente al ingreso del agua en sus viviendas. El Ministerio de Educación decidió la suspensión de las clases.

El impacto fue inmediato. Sectores completos de la ciudad quedaron bajo agua, con calles intransitables y un drenaje prácticamente inexistente. La falta de escurrimiento profundizó la crisis y generó una acumulación que, con el correr de las horas, incrementó la preocupación.

Vecinos de distintos barrios reportaron importantes pérdidas materiales: heladeras, colchones, camas, electrodomésticos e instalaciones eléctricas dañadas por el avance del agua. La escena se repite con crudeza en múltiples puntos de la ciudad, donde la angustia crece al ritmo de la creciente.

Ante este panorama, se inició la coordinación entre autoridades y personal municipal junto a distintas instituciones para evaluar la posible habilitación de centros de evacuación y asistir a las familias afectadas. La emergencia obliga a una respuesta rápida en un contexto donde las lluvias no dieron tregua durante varias horas.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza el reclamo por la instalación de bombas arroceras como medida urgente para acelerar el drenaje del agua acumulada. La demanda surge ante la evidencia de un sistema de desagües insuficiente para afrontar precipitaciones de esta magnitud, un escenario que ya había sido advertido en distintas instancias.

Registros oficiales

Los registros oficiales de la Administración Provincial del Agua reflejan la magnitud del fenómeno en toda la región. Hasta las 7 de la mañana, se reportaron 149 milímetros en Castelli, 120 en Villa Rural El Palmar, 90 en Avia Terai y Campo Largo, 84 en Sáenz Peña, 74 en Tres Isletas, 70 en Corzuela, 60 en Quitilipi y 52 en Los Frentones, entre otros valores que muestran una amplia franja del territorio afectada por lluvias intensas.

Sin embargo, es Castelli el punto más comprometido, donde la combinación de abundante lluvia, falta de infraestructura adecuada y acumulación sin drenaje derivó en una situación crítica. Mientras el agua sigue marcando el pulso de la jornada, crecen los pedidos de respuestas inmediatas para contener una emergencia que golpea con fuerza a gran parte de la comunidad.