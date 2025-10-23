Elecciones 2025: los cinco documentos válidos para votar el domingo

A pocos días para de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional precisó cuáles serán los documentos válidos para votar este domingo. A través de su sitio oficial, recordaron que será obligatorio presentar una identificación física ante las autoridades de mesa y advirtieron que no se aceptará el DNI digital ni el certificado de documento en trámite.

Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) remarcaron que el documento utilizado debe coincidir con el que figura en el padrón electoral, y que los fiscales de mesa verificarán tanto su estado físico como la correspondencia exacta de los datos registrados.

Además, se aclaró que no se podrá votar con un ejemplar anterior al que figura en el padrón. Es decir, si una persona renovó su DNI y en el registro aparece una versión más nueva, no podrá sufragar con una edición previa. En el caso de los DNI verdes, las variantes como duplicados o ejemplares con letras también son válidas: según la DINE, los ejemplares con letras siempre se consideran posteriores a los numerados.

De acuerdo con la normativa vigente, los cinco documentos habilitados para votar en las elecciones legislativas 2025 son:

Libreta cívica Libreta de enrolamiento DNI libreta verde DNI libreta celeste DNI tarjeta