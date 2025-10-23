Caso Cecilia Strzyzowski: Zdero quiere expropiar la chanchería del Clan Sena

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, anunció este jueves un importante proyecto de ley que busca expropiar la chanchería que pertenece al clan Sena, uno de los escenarios centrales en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El mandatario confirmó la decisión a través de sus redes sociales, donde expresó:»Instruí al equipo de gobierno a que se presente el Proyecto de Ley para expropiar la chanchería del clan Sena. Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio».

El predio en cuestión se encuentra en Campo Rossi, en las inmediaciones del paraje Tres Horquetas, y fue utilizado por la familia Sena para la cría de chanchos. Ese lugar se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la investigación judicial, ya que los peritos determinaron que allí se registró la última activación del celular de Cecilia Strzyzowski antes de su desaparición, ocurrida en junio de 2023.

Campo Rossi, las tierras donde los Sena montaron su chanchería y donde los investigadores creen que fue incinerado el cuerpo de la joven , pertenece formalmente a Emerenciano Sena, quien fue beneficiado con la propiedad en marzo de 2015 durante la gestión de Jorge Capitanich. El título fue otorgado a nombre personal del dirigente piquetero, y no a través de su cooperativa ni de su fundación.

Cabe mencionar que el mismo predio trabajaba Gustavo Melgarejo, señalado como uno de los encubridores del femicidio, actualmente procesado y a la espera de juicio.

Con este anuncio, el gobierno provincial busca dar un nuevo significado a un sitio asociado con uno de los episodios más dolorosos y mediáticos de los últimos años en Chaco. La iniciativa apunta a «reconvertir en positivo» ese espacio, transformándolo en un lugar de utilidad pública, bajo criterios aún no especificados.

El anuncio de Zdero marca un nuevo capítulo en la relación del Estado chaqueño con el caso Strzyzowski, que continúa generando repercusiones tanto judiciales como sociales a días del inicio del juicio por jurados que tendrá en el banquillo a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, acusados del crimen de Cecilia.