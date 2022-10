El viernes 7 y el lunes 10 de octubre será normal la recolección de residuos en Sáenz Peña

Impactos: 38

DESDE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, Y A FIN DE QUE LOS CIUDADANOS SÁENZPEÑENSES PUEDAN CONOCER EXACTAMENTE SOBRE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LOS DÍAS FERIADOS, SE INFORMA QUE EL SERVICIO SE MANTENDRÁ NORMALMENTE DURANTE LOS DÍAS VIERNES 7 Y LUNES 10 DE OCTUBRE.

En tal sentido, el servicio de recolección no sufrirá modificaciones y la recolección se mantiene: lunes, miércoles y viernes residuos comunes; martes los reciclables; jueves, sábado y domingo sin recolección.

Solicitamos a los vecinos NO SACAR los residuos los días que no haya recolección, colaborando así con la limpieza de las calles y espacios comunes.