Allanamiento en Villa Ángela: dos detenidos y secuestro de droga lista para la venta

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Villa Ángela, tras un allanamiento en el que se secuestraron estupefacientes fraccionados para su comercialización.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas, en el marco de una investigación que incluyó patrullajes y tareas de inteligencia en distintos barrios de la localidad. A partir de esa labor, los agentes obtuvieron información precisa sobre un presunto “kiosco narco” que operaba en inmediaciones de calle Naranjeros.

Con los datos recabados, se solicitó la correspondiente orden judicial y, cerca de las 18 horas, se llevó adelante el allanamiento con la presencia de un ayudante fiscal.

Durante la requisa del inmueble, los uniformados hallaron envoltorios con cocaína —con un peso total de 2,7 gramos— y marihuana —5,9 gramos—, además de diversos elementos vinculados al fraccionamiento y venta de droga.

Entre los elementos secuestrados se encuentran tres teléfonos celulares, recortes de polietileno, sobres con bicarbonato, pastillas de Clonazepam, una tijera, una cuchara con restos de sustancia y la suma de 107.500 pesos en efectivo.

Los moradores de la vivienda, un hombre de 24 años y una mujer de 31, fueron notificados de su aprehensión en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737, quedando a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.