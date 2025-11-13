El Sindicato Municipal de Puerto Vilelas denunció discriminación en el pago del bono y precarización laboral.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Puerto Vilelas volvió a expresar su malestar con el intendente Marcelo “Colo” González, a quien acusan de discriminar a un grupo de empleados al no incluirlos en el bono por el Día del Trabajador Municipal, celebrado el pasado 8 de noviembre.

Según el gremio que encabeza Alejandro Acevedo, los trabajadores jornalizados y del programa PAM, los más precarizados del sistema municipal, quedaron excluidos del beneficio que sí recibieron los empleados de planta y contratados.

En una carta abierta dirigida al intendente, el secretario general del sindicato cuestionó duramente la decisión:

“Parece que usted se olvidó que toda aquella persona que perciba sus haberes del tesoro municipal ya pertenece al municipio”, expresó Acevedo.

El gremio había solicitado el pago de un bono de $100.000 para todo el personal municipal, sin distinciones por modalidad de contratación, lo que se tradujo en un de $70.000 pero solo para plantas permanente y contratados “Sabemos que hay fondos suficientes en las arcas municipales para habernos dado ese bono, sin discriminar a nadie”, sostuvo el dirigente.

Reclamo por salarios bajos, sueldos precarizados y falta de diálogo

Desde el sindicato también recordaron que durante este año solo se otorgó un aumento salarial del 30%, lo que —según afirmaron— deja a los trabajadores de Puerto Vilelas “entre los peor remunerados del Chaco”.

Un empleado de las categoría más altas,percibe aproximadamente $418.000 mensuales de bolsillo, mientras que los jornalizados cobran alrededor de $35.000 por quincena, y los PAM apenas $50.000 mensuales.

“No es la primera vez que el intendente González muestra falta de diálogo con los trabajadores. Hemos solicitado varias reuniones sin obtener respuesta. Cada vez se precariza más el salario y se amplía la brecha con el personal con cargos político de la municipalidad”, denunciaron desde el sindicato.

El gremio advirtió que el descontento “va en aumento” y no descartan medidas si no se abre una instancia de negociación y dialogo con Gonzales, que en lo que va del año no los atiende.