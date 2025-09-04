Argentina suma vuelos a Perú, Ecuador y Colombia
Las compañías aéreas low cost JetSmart y Flybondi anunciaron la ampliación de sus rutas hacia Perú, Ecuador y Colombia. De esta forma, suman conectividad entre Argentina y países de la región .
JetSmart anunció la expansión de su oferta de vuelos desde Buenos Aires hacia Colombia y Ecuador vía Lima, así como también desde Córdoba hacia Florianópolis, además de mejores tiempos de conexión en rutas domésticas como Córdoba-Iguazú, Mendoza-Iguazú, Neuquén-Iguazú y Comodoro Rivadavia-Salta.
Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para julio de 2025, la aerolínea incrementó un 96% en la cantidad de vuelos respecto al mismo mes de 2024. En términos de pasajeros, JetSmart transportó 106% más que en julio del año pasado.
Por su parte, Flybondi anunció que a partir de diciembre de 2025 operará una nueva ruta internacional que unirá Argentina y Perú, al conectar Puerto Iguazú con Lima.
La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea.