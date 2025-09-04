Argentina suma vuelos a Perú, Ecuador y Colombia

150371w850h567c.webp

Las compañías aéreas low cost JetSmart y Flybondi anunciaron la ampliación de sus rutas hacia Perú, Ecuador y Colombia. De esta forma, suman conectividad entre Argentina y países de la región .

JetSmart anunció la expansión de su oferta de vuelos desde Buenos Aires hacia Colombia y Ecuador vía Lima, así como también desde Córdoba hacia Florianópolis, además de mejores tiempos de conexión en rutas domésticas como Córdoba-Iguazú, Mendoza-Iguazú, Neuquén-Iguazú y Comodoro Rivadavia-Salta.

Los vuelos desde Buenos Aires hacia Colombia, vía el aeropuerto de Lima, parten desde el Aeroparque Jorge Newbery a ciudades como Medellín, de lunes a domingos, y Cartagena, tres veces por semana. Además, es base para la operación de vuelos con destino a Quito, Ecuador, con tres vuelos semanales.

Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para julio de 2025, la aerolínea incrementó un 96% en la cantidad de vuelos respecto al mismo mes de 2024. En términos de pasajeros, JetSmart transportó 106% más que en julio del año pasado.

Por su parte, Flybondi anunció que a partir de diciembre de 2025 operará una nueva ruta internacional que unirá Argentina y Perú, al conectar Puerto Iguazú con Lima.

La ruta contará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los pasajes estarán a la venta desde la próxima semana a través del sitio web de la aerolínea.

Más Noticias

181875w580h330c.jpg

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

181825w850h478c.jpg

Militantes libertarios y kirchneristas se enfrentaron en la previa del acto de Milei

426241w790h419c.jpg

Javier Milei: «El kirchnerismo va a intentar matarme»

Te pueden interesar

181874w850h479c.jpg

El Gobierno presentó el Programa Provincial de Voluntariado Ambiental «Chaco Planta Vida»

150371w850h567c.webp

Argentina suma vuelos a Perú, Ecuador y Colombia

181875w580h330c.jpg

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

159679w850h520c.jpg

Tras la tormenta, mejoró el tiempo y vuelve el frío al Chaco

318c00a2-9e2f-41ce-b158-6bfaa43ac8c4

Presentaron la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco