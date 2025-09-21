Tras el hallazgo en el Paraná, confirman identidad y concluyen la autopsia

La jornada de este domingo cerró con la confirmación oficial de la identidad del hombre hallado sin vida en aguas del río Paraná, en la zona pesquera conocida como “La Hormiga”, próximo al paraje Las Tres Bocas de Puerto Vilelas. Se trata de Alexis Ezequiel Villalba, según informó la Fiscalía de Investigación Penal N.° 10 tras la realización de la autopsia en el Instituto Médico Científico Forense (IMCIF).

El operativo de rescate y las primeras pericias

El caso comenzó a conocerse alrededor de las 11.20, cuando pescadores advirtieron la presencia de un cuerpo flotando y dieron aviso a las autoridades. De inmediato, la División Patrulla Fluvial, a cargo del comisario principal Carlos Bogado, se dirigió en la lancha policial L-12 al sitio del hallazgo.

Con la coordinación de Prefectura Naval Argentina, el cuerpo fue trasladado hasta la costa chaqueña, en el sector conocido como Paraje Las Tres Bocas.

Por orden de la fiscal Lilian Irene Irala, se dispuso la intervención del Departamento de Bomberos Metropolitanos, que llegó con el móvil tanatológico, y del Gabinete Científico del Poder Judicial, encabezado por el licenciado Daniel Bordón junto al médico policial Horacio Vargas.

En la inspección inicial, los especialistas procedieron a relevar evidencias y realizar el examen médico policial antes del traslado del cuerpo al IMCIF para la correspondiente autopsia.

Documentación hallada

Durante las tareas de constatación, el personal secuestró una billetera bicolor y una bolsa transparente que contenían documentación personal y tarjetas a nombre de Alexis Ezequiel Villalba, entre ellas cédulas de identificación vehicular, licencia de conducir, documento de identidad de la provincia de Corrientes y cinco tarjetas de crédito.

Estos elementos resultaron clave para orientar la identificación preliminar, que luego quedó ratificada de manera oficial tras la autopsia.

Confirmación de la Fiscalía

Pasadas las 19.10, el fiscal de turno informó –según el parte de la Comisaría Primera de Barranqueras– que el examen forense había concluido y que el cuerpo se encontraba listo para ser entregado a sus familiares para los trámites póstumos.

No se brindaron, por el momento, precisiones sobre la causa de muerte, dato que quedará incorporado a la investigación en curso.

Amplio despliegue de fuerzas

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía del Chaco, la División Patrulla Fluvial, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Metropolitanos y el Gabinete Científico Judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía de Investigación Penal N.° 10.