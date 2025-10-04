Allanamiento en Villa Ángela: dos detenidos por venta de cocaína en el barrio El Bajo

Un operativo antidrogas realizado por la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos, terminó con la detención de dos personas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes 3 de octubre, entre las 14:50 y 17:00 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Sargento Osuna, barrio El Bajo, conforme a la orden de allanamiento N° 90 librada por el Juzgado de Garantías de Villa Ángela, a cargo de la Dra. Yolanda Alvarenga de Gómez Samela, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Los detenidos

En el lugar fueron aprehendidos: Alexis Nahuel Monzón de 21 años, albañil, domiciliado en la vivienda allanada; Luciana Daiana Aguiar *

Lo secuestrado

Durante la requisa, los efectivos incautaron:

15 envoltorios con 3,8 gramos de cocaína .

1 envoltorio mayor con 16,7 gramos de cocaína compactada .

1 balanza digital de precisión.

2 tijeras, 2 encendedores y un plato de vidrio con restos blanquecinos.

Recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento.

$225.400 en efectivo.

Según el informe policial, al momento del ingreso los agentes sorprendieron a Monzón fraccionando la droga en el baño, con todos los elementos de preparación listos para la comercialización.

Accionar judicial

Por disposición de la fiscalía interviniente, los dos moradores fueron notificados de su aprehensión por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras que la droga, el dinero y los elementos incautados quedaron en calidad de secuestro.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario principal Juan Manuel Cabral, jefe de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela.