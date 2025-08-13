El Sauzalito impulsa la actividad física y hábitos saludables en la infancia

La localidad de El Sauzalito vivió una jornada dedicada a la promoción de la salud y el ejercicio físico, en la que participaron estudiantes de la Escuela N.º 1032 junto a la Municipalidad.

La actividad consistió en un recorrido en bicicleta por las calles del pueblo, buscando fomentar hábitos saludables, incentivar la actividad al aire libre y fortalecer la conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud desde temprana edad.

La gestión municipal, encabezada por el intendente Jorge Alberto Monzón, destacó que estas iniciativas no solo promueven el bienestar físico, sino también valores como la participación comunitaria y la vida activa.

“Invertir en salud y educación es invertir en el futuro de El Sauzalito”, remarcaron desde la comuna, reafirmando el compromiso de acompañar propuestas educativas y recreativas que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad.