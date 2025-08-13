Castelli ultima detalles para la Mega Fiesta de las Infancias

La ciudad de Juan José Castelli se prepara para celebrar a lo grande el Mes de las Infancias con un evento que promete convocar a miles de familias. El próximo 17 de agosto, el Polideportivo Municipal será escenario de la esperada Mega Fiesta de los Niños, una jornada repleta de juegos, sorpresas y actividades para los más pequeños.

Desde el municipio, todas las áreas trabajan de manera coordinada para dejar el predio en las mejores condiciones. Entre las tareas realizadas se incluyen desmalezado, pintura y mejoras en los accesos, buscando garantizar un espacio seguro, cómodo y atractivo para los asistentes.

La fiesta, que ya es un clásico en el calendario local, reúne cada año a la comunidad para celebrar con alegría y fortalecer los lazos entre vecinos. Las autoridades municipales destacaron que el objetivo es ofrecer un momento de diversión y encuentro familiar, reforzando el compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la inclusión y el bienestar de la niñez.