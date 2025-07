El proyecto de Ficha Limpia se vota en el Concejo y el oficialismo confía en su aprobación

En la mañana de hoy volverá a sesionar el Concejo capitalino y uno de los proyectos más importantes en el orden del día es el que promueven desde el oficialismo Javier Dumrauf y el presidente del Cuerpo, Alejandro Aradas, por el cual se busca legislar sobre las limitaciones para acceder a cargos públicos de aquellos que tengan condena firme en la Justicia.

La iniciativa busca impedir el acceso a cargos en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial municipal, Caja municipal, defensorías y otras áreas claves a toda persona con sentencia condenatoria en segunda instancia por una amplia gama de delitos, incluyendo corrupción, violencia de género, delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública y contra el orden constitucional, entre otros. Además, también alcanza a directores u otros cargos jerárquicos.

Agrega, la inhabilitación para asumir funciones públicas a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios.

DIFERENTES FORMAS

A su turno, el concejal por la oposición Fabricio Bolatti expresó que sus diferencias con las propuestas tienen que ver más con una cuestión de formas que de fondo, y entre las críticas está la del nombre del proyecto, que considera que busca ser efectivista en términos políticos.

«Nosotros no estamos en contra de que quienes tengan sentencia firme puedan ocupar cargos, pero eso ya está en la Constitución, acá solo es adelantar un paso a lo que ya está normado, no existe nada nuevo, por eso pedimos que la iniciativa cambie de nombre porque esto no es estrictamente ficha limpia e instamos a que se cambie el nombre», cerró.