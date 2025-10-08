Operativo de tránsito en Fontana: controles preventivos para fortalecer la seguridad vial

561528565_18322712047243095_6416493369940829785_n

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Fontana llevó adelante esta mañana un nuevo operativo de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de promover la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

En esta oportunidad, los agentes municipales trabajaron sobre la avenida Augusto Rey y pasaje Mendoza, realizando verificaciones de documentación, uso de casco y medidas de seguridad en motos y automóviles particulares.

Desde el área remarcaron la importancia de respetar las normas establecidas, ya que la prevención es fundamental para evitar siniestros viales y proteger la vida de todos los vecinos.

Cuidar la vida es deber y responsabilidad de todos”, destacaron desde la Municipalidad, al tiempo que reafirmaron el compromiso de continuar con este tipo de controles periódicos en distintos sectores de la ciudad.

