Cultura a Cielo Abierto: propuesta artística y recreativa en el Paseo Peatonal

Este viernes 13 de febrero, desde las 19 horas, el Paseo Peatonal será escenario de una nueva edición de “Cultura a Cielo Abierto”, una propuesta impulsada por la Coordinación de Cultura y Educación que busca promover el encuentro comunitario a través del arte y la recreación.

La actividad, libre y gratuita, está destinada a niños y jóvenes, aunque abierta a toda la familia. El programa incluye música y juegos en pantalla, un taller de grabado —con inscripción previa y cupos limitados— y espacios de dibujo y pintura para que los participantes puedan crear y expresarse libremente.

Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los espacios culturales accesibles, fomentando la participación y el disfrute en un ámbito al aire libre. Además, invitaron a los vecinos a concurrir con mate o tereré para compartir una tarde distinta en comunidad.

El evento forma parte de una agenda cultural que busca sostener actividades recreativas durante la temporada estival, generando oportunidades de expresión artística y encuentro para todas las edades.