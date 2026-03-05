Aguero gestiona la continuidad del subsidio eléctrico para zonas cálidas y avances en obras viales para el Chaco

El diputado nacional por el Chaco, Guillermo Aguero, confirmó que realiza gestiones ante el Gobierno nacional para extender el subsidio eléctrico destinado a las zonas de altas temperaturas, que podría reducirse a partir de marzo.

Según explicó, actualmente el beneficio permite subsidiar hasta 550 kilowatts de consumo mensual durante los meses de diciembre, enero y febrero. Sin embargo, a partir de marzo ese límite podría descender a 150 kilowatts, lo que implicaría un incremento en las facturas de energía para los usuarios.

“Estamos dando pelea para que el subsidio para las zonas muy cálidas se extienda durante el mes de marzo, que también tiene temperaturas muy altas y niveles de consumo similares a los del verano”, señaló el legislador.

El planteo fue presentado ante la Secretaría de Energía de la Nación mediante un expediente administrativo iniciado hace más de dos semanas. Aguero indicó que el pedido se fundamenta en informes históricos de consumo eléctrico en el Chaco, que muestran que marzo suele registrar niveles de demanda similares o incluso superiores a otros meses del verano.

El legislador explicó que, de aprobarse el pedido, el límite de consumo subsidiado volvería a ubicarse en 550 kilowatts durante marzo, lo que permitiría aliviar el impacto de las facturas de energía en los hogares chaqueños.

Gestiones por obras viales

En paralelo, Aguero también informó sobre avances en la gestión de financiamiento internacional para obras de infraestructura vial en la provincia.

En ese marco, mantuvo reuniones con autoridades del organismo financiero regional Fonplata para avanzar en el financiamiento de los tramos 3 y 4 de la Ruta Provincial 13, un proyecto que busca mejorar la conectividad y el desarrollo productivo en distintas localidades del Chaco.

Según detalló, el proceso se encuentra en una etapa avanzada de coordinación técnica y financiera entre el organismo internacional, el Estado nacional y la provincia.

Además, Aguero indicó que continúan las gestiones para la obra de la Ruta Nacional 89, actualmente en trámite dentro del proceso presupuestario nacional. El legislador explicó que el proyecto se encuentra en la etapa conocida como BAFIN, vinculada a la asignación presupuestaria necesaria para avanzar con el financiamiento de la obra.

“Estamos reclamando todas las semanas por esta ruta. Es una obra priorizada y esperamos tener novedades en los próximos días”, afirmó.