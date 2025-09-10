Chorotis abrió un espacio de reflexión sobre la prevención del suicidio

En una jornada cargada de reflexión y compromiso social, la Municipalidad de Chorotis llevó adelante una charla sobre prevención del suicidio, a cargo de la psicóloga Pamela Rothamel. La actividad contó con una gran concurrencia de público, lo que puso en evidencia el interés de la comunidad en abordar una problemática sensible que requiere ser tratada con seriedad, empatía y responsabilidad colectiva.

Una problemática que interpela a toda la sociedad

Durante el encuentro, la especialista Rothamel compartió herramientas y estrategias para la detección temprana de señales de alerta, así como también recursos de acompañamiento y contención para familiares, amigos y profesionales que enfrentan estas situaciones. El mensaje central giró en torno a la importancia de romper el silencio, generar espacios de escucha activa y promover redes de apoyo que permitan cuidar la salud mental de las personas en riesgo.

Compromiso institucional

La actividad contó con la presencia del intendente Ariel Hofstetter, quien reafirmó el compromiso del municipio en trabajar de manera articulada por el bienestar social de los vecinos. El jefe comunal destacó especialmente el esfuerzo del grupo de trabajo que hizo posible la jornada y señaló:

“Cada iniciativa que sume a la salud, a la educación y a la integración de nuestra comunidad es prioritaria. Esta charla es una muestra de que juntos podemos avanzar hacia una sociedad más unida, informada y solidaria”.

Un espacio de aprendizaje y contención

El clima de la jornada estuvo marcado por el respeto, la escucha y la participación activa del público, que no solo asistió en gran número sino que también planteó inquietudes y compartió experiencias. La convocatoria dejó en claro la necesidad de seguir generando espacios donde se aborden los desafíos de la salud mental, tema que muchas veces permanece en la sombra pese a su enorme impacto social.

Continuidad y proyección

Desde el municipio señalaron que esta charla forma parte de un plan de actividades comunitarias orientadas a la concientización, la prevención y el acompañamiento. Se prevé la realización de nuevos encuentros y talleres en distintas áreas, siempre con la mirada puesta en la salud integral de la población.

La jornada concluyó con un fuerte llamado a la acción: prevenir el suicidio es tarea de todos. Para lograrlo, es indispensable fortalecer los lazos comunitarios y promover la solidaridad como eje fundamental de la vida en sociedad.