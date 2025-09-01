El lobizón: cuál es la historia detrás de la famosa leyenda

Cuenta la leyenda que el lobizón es un ser muy semejante a un perro fornido, con orejas muy grandes, muy peludo, con patas y pezuñas

Según la creencia popular argentina, el Lobizón es el séptimo hijo varón consecutivo de una familia, condenado a convertirse en esta criatura maldita. Durante las noches de luna llena, sufre una transformación en la que adquiere aspecto de perro grande, deforme y peludo, con un aullido desgarrador. En la leyenda original es uno de los siete monstruos de la mitología guaraní, el séptimo hijo de Taú y Keraná.

La leyenda dice que es un ser muy semejante a un perro fornido, con orejas muy grandes, muy peludo, portador de patas y pezuñas y ojos que parecen echar fuego.

Esta criatura sale a la medianoche en busca de seres humanos para convertirlos en lobizones, y lo logra asustándolos. La principal preocupación del Lobizón es vagar por el campo o los cementerios en busca de comida. Sin embargo, durante el día, la historia es otra: después de toda una noche de merodeo por los pueblos, cuando sale el Sol, el Lobizón vuelve a su forma humana como si nada hubiera pasado.

La leyenda también dice que si un lobizón es herido con un cuchillo, inmediatamente recobra su forma humana

Para finalizar esta leyenda, te contamos un dato de color: a raíz del miedo que sembraba antiguamente tener siete hijos, se promulgó una ley que convertía al Presidente de Argentina en padrino de cualquier séptimo hijo.

Características del Lobizón

La tradición oral le atribuye una serie de particularidades que lo hacen único: