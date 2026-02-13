El IPDUV abrió inscripciones para sorteo de viviendas en Coronel Du Graty

Desde el organismo informaron que la inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de febrero, por lo que instaron a los vecinos a completar el trámite dentro del plazo establecido.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) anunció la apertura de inscripción para participar de un próximo sorteo de viviendas en Coronel Du Graty, destinado a familias que buscan acceder a su casa propia.

Para postularse, los interesados deberán acreditar ingresos mínimos familiares de $800.000. La inscripción se realiza de manera 100% online y digital, a través del sitio oficial ipduv.chaco.gob.ar o mediante la plataforma Tu Gobierno Digital.

Asimismo, el IPDUV dispondrá de un equipo técnico que brindará asesoramiento presencial en el municipio el miércoles 18, con el objetivo de asistir a quienes necesiten ayuda para realizar la inscripción online o evacuar dudas vinculadas al proceso.

Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del organismo o acercarse al municipio en la fecha indicada.