El intendente Bruno Cipolini inauguró el XXX periodo de sesiones ordinarias en Presidencia Roque Sáenz Peña

Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión, en mi calidad de intendente municipal, para dar inicio al trigésimo período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Hoy venimos a rendir cuentas de la gestión municipal y a proyectar juntos el camino a seguir, siempre con la convicción de que el trabajo mancomunado entre el Estado y la comunidad es el motor del desarrollo de Presidencia Roque Sáenz Peña”, comenzó el Intendente en el acto que tuvo lugar en la noche del jueves en el Club Social.

En la ocasión estuvo acompañado por la presidente del Concejo Deliberante Nora Gauna y los concejales Marilin Rodríguez, Soledad Pérez, Denis Kisiel, Andrés Neznajko, Leonardro Arrudi, Daiana Pereyra, Martín Tevez y Pablo Hucokvky.

Durante su alocución el Intendente dio cuenta de las principales acciones realizadas durante el año 2024 y lo que se proyecta para el año en curso.

En cuanto al área de economía remarcó que se continúa ofreciendo descuentos en el pago anticipado de impuestos para los contribuyentes cumplidores. También para los que se encuentran en situación de morosidad, se la Moratoria Municipal con posibilidades de regularización de obligaciones fiscales adeudados, brindando oportunidades que se ajusten a sus posibilidades económicas.

Por otro lado, hizo referencia a la página de autogestión que permite conocer el detalle de los tributos de cada contribuyente y que estos puedan abonarlos sin salir de su casa de forma online. Por último, en ese punto habló del nuevo formato del carnet de conducir que cuenta con estética renovada y un código Qr.

En el marco del Desarrollo Local en este último periodo, se adjudicaron nuevos lotes en nuestro Parque Industrial, el primero de ellos a Norplas SRL, fábrica de tanques de agua por rotomoldeado y el segundo a Industrias metalúrgica Iraloff de Ramón Fernández.

• Se realizaron importantes mejoras a las condiciones de infraestructura, como el cableado de fibra óptica, la extensión de la red de agua potable y el cambio de luminarias a LED.

• Debido a la no concreción de las obras del gas por la anterior gestión provincial, se avanzó junto a la subsecretaría de energía de la provincia en un nuevo proyecto con una nueva traza que prevé llevar el gas a todo el parque industrial y también la posibilidad de la instalación de una estación de servicio de GNC en el mismo predio del parque industrial, siendo la primera de la provincia.

• Se logró junto a Secheep y la subsecretaría de energía la reglamentación que permite que todos los beneficios generados por el parque solar municipal sean trasladados a las industrias instaladas en nuestro parque industrial lo que se traduce en una reducción del costo de la energía.

• En 2024, también se inició la obra del desvío ferroviario multicarga, único en un parque industrial municipal en el norte argentino, con 3 vías de más de 1400 metros cada una que permitirán el ingreso de 57 vagones.

• En estos momentos se está concretando la tercera vía de dicho desvío ferroviario. Esta obra es fundamental para la creación de un Centro Multimodal de Transferencia de Cargas y Logística en la zona oeste del actual predio del Parque Industrial. El mismo reducirá los altos costos de transporte y logística que afectan la competitividad de la producción tanto local como regional.

“No es un dato menor que en el contexto económico que vive el país estemos en vísperas de inaugurar 2 nuevas industrias, con inversión privada como protagonista, pero habiendo recibido un apoyo franco por parte del gobierno local, la primera de ellas Heffner Oil SRL que se dedica a la producción de aceite esencial de palo santo, siendo la primera industria de este tipo en el país y que ya exporta sus productos a Europa y otros destinos.La segunda industria próxima a inaugurar es Nutrinea SAS que se dedica a la fabricación de alimento balanceado para ganado, la misma ya se encuentra comercializando sus productos”.

• Más de 30 emprendimientos se vieron beneficiados con el Programa Municipal de Microcréditos.

• Se llevaron adelante 31 proyectos del programa de entrenamiento para inserción laboral.

• El Mercado municipal en tu Barrio tuvo 40 ediciones de mayo a diciembre y, su versión itinerante, estuvo presente en 7 puntos de la ciudad.

En lo que refiere al Turismo destacó que el Complejo Termal que prestó casi 28.000 servicios en el año.

El COMPLEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL continúa siendo un punto de encuentro y de visita por parte de turistas de toda la provincia. En 2024, recibió a 300 mil visitantes, incluyendo instituciones.

Se realizaron trabajos de mantenimiento tanto en la infraestructura del centro de recuperación como en jaulas, parques, el salón multiuso, paradores refugios, parrillas, mesadas y juegos infantiles.

“Este año, los Campamentos Educativos pasarán a ser una realidad. Estamos culminando el piso del playón deportivo. Cabe recordar que es un amplio sector muy bien arbolado que cuenta con 4 paradores refugios, con parrillas, cocina a leña, frízer, mesadas, ventiladores, bancos fijos que harían de campamento base para cada delegación que quiera utilizar el sector. También posee un sanitario amplio cómodo con duchas que contaran con agua caliente y fría”.

Remarcó la vocación para que alcance los estándares más altos posibles en su tarea primaria de recuperación y conservación de especies autóctonas. En cuanto a sueltas de animales, se llegó al total histórico de 34.127 liberaciones; que se suman a las 6.417 traslocaciones.

En esa misma línea hablo de la reactivación del proyecto original del Autódromo Centro Chaqueño, diseñado por el reconocido Arq. Leonardo Stella. Allá por abril de 2021, desde el municipio, junto con la Asociación de Pilotos del Interior Chaqueño (APICH), se hizo un relevamiento y se elaboró un proyecto de autódromo. “Hoy ya estamos avanzando a paso firme en el relleno del suelo que nos permitirá en una segunda etapa trabajar en la pavimentación. Agradezco la colaboración de Vialidad Provincial en este sentido, esperando su acompañamiento a lo largo del proceso que nos permitirá contar con una pista en condiciones de recibir desde los campeonatos zonales y nacionales de automovilismo hasta el motociclismo y karting”.

Comentó que se recibió la transferencia del Parque del Encuentro por parte del gobierno provincial al municipio. “Estamos analizando distintas alternativas de manera que los vecinos puedan aprovechar mejor este gran espacio verde, con la puesta a punto de su iluminación como punto de partida”.

En lo que refiere al transporte público hizo hincapié comentando cómo fue el proceso para llegar a contar actualmente con el Sistema Municipal de Transporte de Pasajeros.

“Durante el 2024 se comenzó a planificar la prestación por parte del municipio del servicio de transporte de pasajeros, logrando en el mes de octubre poner en marcha el Sistema Municipal de Transporte Público. En una primera etapa, se adquirieron 5 unidades tipo minibús, con aire acondicionado, rampa de acceso para discapacitados, cámara de seguridad, botón antipánico y GPS. En enero, incorporamos una sexta unidad que llegará próximamente”.

• Actualmente el servicio cuenta con 6 ramales. El costo del BOLETO es de $ 800,00, BOLETO SOCIAL MUNICIPAL de $ 320,00 y BOLETO JUBILADOS y PENSIONADOS PROVINCIALES de $ 400,00. Para tramitar el Boleto Social Municipal los interesados deben acercarse a la Oficina SUBE en la Terminal de Ómnibus de 7 a 12 horas con DNI, certificación negativa de ANSES, recibo de sueldo o certificado de Monotributo. Las personas con discapacidad tienen boleto gratuito.

• Atento al inicio de clases, quisiera destacar que los alumnos de todos los niveles educativos pueden tramitar su boleto estudiantil gratuito en el predio de Ferichaco (es un beneficio otorgado por el gobierno provincial) con su DNI y constancia de alumno regular.

• Los colectivos tienen como paradas cabeceras la Terminal de Ómnibus (Ramal A y B), el Centro de Monitoreo (Ramal C, D y E). Todos los ramales salen de las cabeceras, llegan a la plaza San Martín, completan el recorrido y vuelven a pasar por la plaza. Además, de las paradas identificadas con sus respectivas garitas, los choferes tienen la indicación de parar en cualquier esquina en caso de que el pasajero así lo requiera.

• Otro dato importante es que, si un usuario necesita utilizar dos ramales para llegar a destino, solo abona el costo del boleto del primer colectivo y tiene una hora para subir al segundo sin costo.

“De todas maneras, estamos analizando alternativas de ampliación de recorridos, identificación de las unidades con descripción de los recorridos, entre otras acciones que optimicen la prestación del servicio”.

• Cabe mencionar que se ha desarrollado también, la aplicación SPBus para que los usuarios del transporte puedan visualizar los distintos recorridos, así como también las diferentes paradas y la ubicación de los coches, facilitando la utilización del sistema.

• Respecto al servicio de REMISES, se ha implementado un sistema de Obleas Digitales que permiten identificar la Agencia, el Vehículo y el chofer dándole seguridad a los usuarios de ese servicio.

• Se ha desarrollado la aplicación Tu Remis SP, una herramienta tecnológica que permite a los usuarios contratar el servicio de Remis, contando con toda la información que identifica a la Agencia, el vehículo, el chofer, el recorrido y la tarifa. Este desarrollo brinda seguridad tanto a los usuarios como a las agencias.

• Después de muchos años de concesión privada, desde el municipio se inició la puesta de valor integral de la Terminal de Ómnibus de la ciudad, incluyendo trabajos en la fachada, refacciones en instalaciones y renovación de luminarias a LED, cambiando rotunamente el aspecto y estado edilicio en que se encontraba.

• Estamos trabajando en el desarrollo e implementación de un Sistema Digital de control de ingreso de Ómnibus a la Terminal que garantice un control automático y eficiente sobre las distintas empresas de transporte de pasajeros que ingresan a la misma.

• Se comenzó un ordenamiento dentro del predio de la Terminal tanto de los estacionamientos como del tránsito en general, para lo cual se comenzó a trabajar en la respectiva señalética.

En otro punto, remarcó que se trabajó fuertemente en el CONTROL NOCTURNO para impedir excesos contra personas y/o bienes, aplicando ordenanzas y leyes vigentes, en coordinación con personal policial.

“Además, el año pasado reforzamos el reordenamiento del tránsito y el control del cumplimiento de regulaciones vigentes para quienes conducen motocicletas y vehículos en general. Especialmente a quienes circulan sin patente, dado que, en el último tiempo, se incrementó en la vía pública la circulación de autos y camionetas sin patentes para no ser identificados. Muchas de las medidas que tienden al orden resultan para algunos vecinos algo molestas, pero para ser realmente un buen vecino es necesario circular en regla y en cumplimiento de la ley. La moto que está en regla va a circular normalmente, y con la menor molestia posible por parte de las áreas operativas municipales y la que no está en regla, no lo va a poder hacer”.

Hemos visto que se ha acrecentado en el último semestre la presencia en vía pública de autos y camionetas sin patente, sobre todo la patente de atrás. Entendemos que esto tiene que ver con los controles, las fotomultas en los semáforos. Y los controles de velocidad.

Pero también tiene que ver con un uso inapropiado del vehículo para fines delictivos en algunos casos y para la utilización de lo que se denominan “vehículos mellizos” para lo que la Policía Caminera está trabajando.

“Nosotros queremos hoy llamar a la reflexión a aquellos vecinos que se consideran “buenos vecinos”, “buenos ciudadanos” pero que por uno u otro motivo están circulando sin la patente, sin la documentación respaldatoria de la propiedad, sin el carnet de conducir. ¿Por qué digo llamar a la reflexión? Para el estado es muy difícil identificar algo que se escucha mucho “al laburante”…, le sacamos la moto “al laburante”, se perjudica al buen vecino. Nosotros no queremos la moto de nadie. Tampoco queremos armar un esquema recaudatorio. Lo que necesitamos sí es el compromiso de todos”.

“Para nosotros como equipo municipal, como gestión y principalmente para mí como intendente y responsable de esta administración, es mucho mejor no molestar. Es mucho más atractivo. Es mucho más barato políticamente. Pero entendemos que tenemos una responsabilidad con la ciudad y con sus vecinos como un todo”.

Para disuadir especulaciones sobre el destino del dinero recaudado de las multas, se tomó la decisión de destinar esos fondos, escribano de por medio, como donaciones para distintas instituciones de la ciudad. En tal sentido, se benefició, hasta hoy, al Centro de Día Don Orione, Centro de Rehabilitación La Roca, la Iglesia Casa de Restauración, 11 clubes de la ciudad, 16 colectividades extranjeras y 5 equipos de newcom. “Y vamos a seguir destinando fondos en la medida que vayan ingresando al municipio”.

Se continúa con la atención y contención a los ADULTOS MAYORES. Dentro de los cuidados sanitarios, se realizaron 247 intervenciones con el equipo interdisciplinario. También brindamos asistencia con alimentos, medicamentos, elementos ortopédicos, ropa, anteojos de receta, entre otros.

• Continúa el programa de salud para adultos mayores, mujeres embarazadas y niños de primera infancia, en estado de vulnerabilidad y sin cobertura social, brindando casi 900 atenciones médicas. Hasta noviembre, la cobertura se dio a través de un convenio firmado con EME, para luego trabajar en redes con salud pública y la unidad sanitaria móvil municipal.

• En el mes de diciembre se hizo el traspaso de Casa Activa al Municipio, donde próximamente se inaugurará el Centro de Día. Cabe destacar que esta era una obra abandonada por el estado nacional que fue recuperada por el gobierno de la provincia. Se trata de un complejo con 32 monoambientes, equipados para que los adultos mayores puedan llevar una vida autónoma. Además, cuenta con salas de rehabilitación, un gimnasio y una pileta, lo que permite a los residentes mantenerse activos tanto física como mentalmente. Uno de los principales objetivos de “Casa Activa” es fomentar el bienestar social de los adultos mayores, por lo que también se contemplan áreas de recreación y zonas destinadas a actividades sociales.

• Con el objetivo de erradicar al mosquito transmisor del dengue, se reorganizó el trabajo territorial del equipo, desarrollando operativos de concientización, control, fumigación y descacharrado en un mismo barrio, recorriendo casa por casa, antes de pasar a un nuevo barrio.

• De esta manera, realizamos un control focal en 42 barrios de la ciudad.

• Se visitaron 19.010 viviendas.

• Se realizó un total de 21 bloqueos de foco (ante casos positivos).

• Se realizaron 67 fumigaciones perimetrales a dependencias e instituciones.

• Se brindaron charlas de concientización y prevención en 11 escuelas.

• Se llevaron adelante más de 3200 actuaciones en el área de bromatología, buscando garantizar la salubridad de los alimentos y la gastronomía de nuestra ciudad.

· Se realizaron 2822 atenciones veterinarias, 8090 desparasitaciones, 1480 antirrábicas, 242 castraciones, 385 internaciones, 27 cirugías, 33 inspecciones, 112 consultas, 56 vacunaciones equinas, entre otras intervenciones.

· Fueron un total de 13.300 actuaciones sobre la salud animal a lo largo del año.

(DESARROLLO HUMANO)

• Continuamos asistiendo a las familias: el año pasado cerca de 30.000 personas fueron asistidas y en lo que va del 2025 ya se otorgaron casi 12.000 asistencias. Estas incluyen ayudas económicas, pañales, medicamentos, pasajes a Resistencia y a Buenos Aires para personas que deben viajar por cuestiones de salud, entre otros.

• A través de convenios con el Centro CONIN, tres veces a la semana se traslada a niños que están bajo tratamiento nutricional, desde el domicilio particular hasta la institución.

• Por convenio con la Fundación “HOY SOY YO” todos los martes se realizan viajes a Resistencia con pacientes oncológicos. Además, cubrimos una gran demanda de instituciones de la comunidad a la cual se le brinda asistencia de movilidad, entre ellas Centro terapéuticos, eclesiásticas, deportivas, ONG, etc.

• Se asiste a 87 comedores y 140 merenderos, donde se otorgan 8500 porciones de comida diariamente. En el último tiempo aportamos a la infraestructura de estos construyendo techos y pisos, también se proporcionan elementos de cocina y mobiliario como mesas y bancos.

• Además, en varios de ellos, se brindan distintas actividades recreativas y talleres, contando también periódicamente con apoyo escolar. De esta forma estamos promoviendo un trabajo integral en la contención de los niños y las familias que asisten a esos comedores.

• Continuando con el programa de entrega de anteojos, durante el 2024 se efectuaron 6 entregas, sumando un total de 860 anteojos. Alcanzamos un total de 3272 entregados en nuestra gestión.

• En los Centros Integradores Comunitarios (San Cayetano, NIDO, Colón, María Madre de Esperanza, Santa Mónica, Matadero, San Martín y Piñeiro (Ex Centro Recreativo) se puso a disposición de los vecinos más de 70 talleres de oficio, cursos de capacitación, actividades recreativas y deportivas. El año pasado 1320 alumnos recibieron sus certificados por finalizar capacitaciones y talleres.

• En la gran mayoría de los centros se encuentra funcionando la escuela para adultos EPA, donde tenemos más de 150 egresados por año.

• Desde la Oficina de Discapacidad se asistió a 450 personas con discapacidad permanente y transitoria.

• Se benefició a más de 500 familias a través de ayudas alimentarias de manera mensual, ascendiendo a una cifra anual de más de 5000 ayudas.

• Se gestionó y entregó a cada persona beneficiaria del Área, un carné de discapacidad, el cual les permite acceder a derechos y beneficios.

• En el marco de la inclusión laboral incorporaron 4 personas con discapacidad al plantel de trabajadores del área, para realizar tareas administrativas y atención al público.

• En el mes de septiembre se realizó la primera jornada de discapacidad donde asistieron 1500 personas, profesionales y familias de distintas localidades de nuestra provincia y de provincias vecinas.

• En el marco del programa Sáenz Peña inclusiva se dictó, por tercer año consecutivo, el curso de Lenguas de Señas Argentina, capacitando a 100 personas.

• La Oficina de Diversidad y Género realizó intervenciones colaborativas con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero

• Se firmó un convenio con el gobierno nacional para acceder al Programa AcompañAr, que brinda apoyo económico y acompañamiento integral a personas en situación de violencia de género.

• Se continúa con el Plan FinEs TRANSformación de la educación, para personas en situación de violencia por motivos de género que no han podido terminar la secundaria.

• Se atendieron 4000 personas, 300 de otras localidades, 70 con tratamiento terapéutico. Se llevaron adelante expedientes judiciales, acompañamientos a testimonial, acompañamientos a audiencias y entrevistas domiciliarias.

• Se puso en marcha el CENTRO DE PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS, ubicado en la calle 3 entre 28 y 30 del Tiro Federal. Comenzó el trabajo en las escuelas y barrios realizando campañas de Prevención en las instituciones educativas y centro integradores. Además, desde el mes de septiembre 2024 a la fecha asisten, en promedio, de 2 a 3 familias por día solicitando ayuda para sus familiares o vínculos cercanos.

“Para tal fin, conformamos un equipo interdisciplinario de profesionales dedicados al abordaje de los consumos problemáticos, promoviendo un enfoque integral que prioriza el acompañamiento a los consumidores y su grupo familiar. En este sentido se articula con diferentes centros de salud mental, así como con otras instituciones y agrupaciones que trabajan con esta problemática en nuestra ciudad”.

• En el mes de julio se inauguró en la calle 6 entre 9 y 7 del centro el primer parador nocturno de la ciudad cuenta con capacidad para 8 personas con posibilidad de aumentar su capacidad a 20, en el transcurso del año. El mismo trabaja articuladamente con la justicia, el Hospital 4 de junio y Desarrollo Humano para elaborar un expediente certero de la situación de cada persona tratando que la problemática pueda resolverse y pasar de la situación temporal de estar en la calle a poder revincularlo con familiares amigos o personas allegadas.

· En el área de deportes se entregaron elementos deportivos a más de 30 escuelitas barriales y clubes de toda la ciudad como así también a diferentes instituciones educativas.

· La liga municipal de futbol continúa su desarrollo alcanzando anualmente a más de 1500 niños, de entre 5 y 14 años.

· Se realizó el Mundialito SP, que concentró a más de 120 equipos locales y de diversas localidades vecinas.

· El Polideportivo Municipal recibió diariamente a más de 500 personas que utilizan el natatorio, los playones deportivos y salones del lugar.

· Gracias a un convenio firmado con el hogar de Betania en abril del 2024 iniciamos la Escuela de Guardavidas que, para la temporada 2023-2024, ya tenía 30 personas capacitadas.

· La nueva etapa de esta escuela comenzó sus actividades hace pocos días con 70 aspirantes a guardavidas, con la particularidad de que no solo son personas de nuestra ciudad, sino que también de muchas ciudades cercanas lo que nos posiciona como una gran alternativa en materia de seguridad acuática.

· Se inició la primera Liga municipal de hockey femenino del centro del Chaco, con 15 equipos participantes con un total de 230 jugadoras.

· El ajedrez sigue a pleno crecimiento con su liga, con casi 100 personas que participan de la misma y este año implementamos la inter-liga con la ciudad de Quitilipi.

· El año pasado pusimos en marcha la liga escolar de ajedrez alcanzando a 600 chicos y este año pretendemos darle continuidad al proyecto, ampliando el mismo. Para ello el profesor Martín Bustos, capacitará a los bibliotecarios de las instituciones educativas de la zona urbana y rural de la ciudad, para que ellos a su vez, puedan enseñar a los niños de sus escuelas. De esta manera todas las escuelas tendrán clases de ajedrez, un deporte que aporta al desarrollo de la estructura cognitiva de los niños.

· La Liga Municipal de Handball participó del regional de cadetes en la ciudad de Resistencia compitiendo contra clubes de otras provincias y obteniendo el campeonato de manera invicta del torneo nacional de confederaciones argentina de handball, dando lugar a que dicho torneo se organice este 2025 en nuestra ciudad.

· El equipo de cestoball municipal fue tricampeón del Torneo asociativo del Chaco dando una importante notoriedad, al punto que este mes de marzo nos visitará la selección argentina de cesto en un campamento que durará cuatro días (tenemos dos representantes de nuestro equipo en dicha selección).

· La escuela municipal de basquetbol es un programa del municipio que ofrece clases en los puntos estratégicos de nuestra ciudad. Cuenta con un equipo especializado de profesores recibidos de entrenadores de básquetbol y con un equipo interdisciplinario con asistentes sociales, kinesiólogos y psicopedagogas que realizan un trabajo integral en el desarrollo de más de 130 chicos. El objetivo de este proyecto es finalizar con una liga municipal a la altura de la liga municipal de fútbol infantil.

· “Contamos con la única dirección de deporte adaptado del Chaco. La misma tiene un equipo especializado en la temática. El año pasado se realizaron varios eventos que dieron gran contención a nuevos deportistas”.

· Se llevó adelante el primer campamento recreativo en el Centro Democrático Español y 8 eventos deportivos en los diferentes clubes de nuestra ciudad, con la participación de casi 1000 personas incluyendo a institución educativas y organizaciones especializadas en la materia. “El año culminó con la premiación de dos de nuestros principales exponentes a nivel provincial y nacional que son Matías Bravo y Samuel Acevedo”.

En el área de Cultura comentó que continúan las clases de teatro para tres niveles: niños, adolescentes y adultos.

• El Coral Termal participó en todos los actos patrios y cívicos de la ciudad, sumados a eventos especiales. Y el Petit Coral Termal llevó a cabo el Primer Encuentro Coral Infantil en la ciudad, con gran éxito.

• La Orquesta Juvenil y la Banda Municipal siguieron creciendo en sus actividades, así como actuando en eventos como invitadas.

• Las clases de danzas continúan destacando por el nivel de sus alumnos y profesores en muestras y otras participaciones.

• El Plan de Lectura se desarrolló exitosamente a lo largo de todo el año dos veces por semana, en espacios barriales, comedores integrales, lugares públicos, escuelas urbanas y rurales.

• Llevamos adelante la 7ma edición del Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos y se llevó a cabo por primera vez en la ciudad el 43° (cuadragésimo tercer) Encuentro de Geo-Historia Regional.

• Se continuó con los programas Cine al aire libre y “Vamos al cine con los chicos”. Este último con la participación de más de 4.320 espectadores de todos los niveles.

• En el año 2024 egresó la primera cohorte de 14 alumnos del Profesorado de Danzas Folklóricas Argentinas lo que significó un gran acontecimiento tanto para los protagonistas como para sus familias y motivo de orgullo para directivos y profesores. Aquí es necesario precisar que continuaremos las gestiones con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco para lograr el reconocimiento oficial de la carrera.

• En lo que refiere al Medio Ambiente enumeró las distintas acciones que se llevan a cabo destacando el Plan Un Árbol para mi Vereda, con el cual se entregaron 1656 árboles a vecinos e instituciones que los solicitaron.

• El año pasado se puso en marcha el “Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular”, que tiene como máxima principal que los residuos se separan en tres categorías: RECICLABLES, ORGÁNICOS Y COMUNES; remarcando que los orgánicos no son residuos comunes.

• En cuanto a los ORGÁNICOS, se estimula el compostaje en hogares, escuelas, instituciones, mediante el uso de composteras para gestionar el orgánico vegetal, así como el Pozo Con Tapa, que es un pozo que se realiza en patio, que se lo puede solicitar a través del plan, donde se arrojan los restos de frutas, verduras, cáscaras, residuos de grasas, pieles, cueros, huesos, restos de comida, carbón, ceniza, etc. Implementando este sistema se reduce drásticamente la cantidad de residuos que sacamos a la calle para que lleve el recolector.

• En 2024 se instalaron pozos con tapa, favoreciendo a vecinos que se sumaron al plan. Se suministraron 346 composteras, además de la instalación en hogares, se trabajó en centros de salud, clubes y escuelas, y no solo el ejido urbano sino también en el ámbito rural.

• Se aplica la “Economía Circular” que se basa en tres principios:

1. Eliminar residuos y contaminación.

2. Mantener productos y materiales en uso.

3. Regenerar sistemas naturales

“El vecino debe comprender que es protagonista en la creación del ambiente en que todos vivimos y sobre todo que LA BASURA NO DESAPARECE, sólo cambia de lugar. Se va del ámbito de cada familia, de la de los vecinos de la cuadra, pero no lo hace del medio ambiente, ni de las napas, ni del aire. Al contrario, PERMANECE haciendo todo tipo de daño. Para solucionar profundizar el camino de trabajo en esta problemática se encuentra en elaboración una nueva ordenanza. Esta tiene novedad que los residuos se separan en las tres categorías mencionadas”.

• A medida que la separación de los diferentes tipos de residuos y la autogestión del orgánicos AVANCEN, se irá produciendo un fenómeno beneficioso que influenciará a toda la comunidad.

• La nueva Ordenanza determinará como primeros destinatarios a los grandes generadores como gastronómicos, kioscos, supermercados, salones de fiesta, así como a las instituciones. Los costos de personal, para el acondicionamiento de los residuos para su entrega, deberá ser asumido dentro de la responsabilidad empresarial.

En cuanto a Servicios, Obras y Planificación, hizo un repaso de las acciones ejecutadas.

Se puso en marcha el sistema de desmalezado para terrenos baldíos, para ello intervenimos en los terrenos abandonados por sus dueños, el personal toma una foto antes de la intervención, una durante el proceso de desmalezado y otra al finalizar el mismo. Desde el mismo lugar el personal a cargo envía la referencia a Catastro y posteriormente a Economía. En este sentido, la ordenanza cuenta con un apartado que permite acortar los plazos y podemos intervenir sin necesidad de notificar al propietario, quien luego de la ejecución recibe la información sobre lo que debe abonar.

· Se realizaron 11 cuadras de pavimento articulado, en barrios Paseo de las Américas y Jardín, en el primero de ellos también se pavimentaron los accesos.

· Se pavimentaron también la calle 35 entre 14 y 20, obra que esta próxima a continuar con la pavimentación de la calle 16 y la calle 18 entre 33 y 35 ambas.

· También la calle 28, entre colectora sur y 37, ingreso principal al barrio Matadero.

· Se finalizo la pavimentación de la calle 14 del San Cayetano con viraje al este por cale 233 hasta la ruta 95, también una arteria principal para la vida de toda esa gran barriada, que sumo a la finalización de la placita del Aipo San Cayetano.

· Se termino el tramo de la calle 129 del barrio Excaesa desde la calle 4 hacia la Independencia prolongación, obra que continua desde esa esquina hacia la colectora sur.

· También se completó el trabajo de pavimentación de la calle 38 iniciando desde la colectora norte, atravesando los barrios Evita, Nuevo y Sarmiento, tramo que cruza el paso a nivel hacia el tiro federal y que ya se encuentra en etapa final con solo una boca calle pendiente.

· A través de un convenio con Vialidad Provincial se adquirió material para 3000 metros de los pavimentos previamente nombrados. Además, con fondos provinciales a través del Ministerio de Infraestructura se encuentra en ejecución la calle 2 del barrio Obrero, que en esta primera etapa llegara hasta la intersección con calle 33 del mismo barrio, para posteriormente avanzar hasta la calle 51 bordeando el Parque Lineal.

· Se ejecutaron 312 cuadras de ripio en los barrios.

· Se colocaron 72 columnas con luminarias led en los barrios Sáenz Peña y San Cayetano.

· Se reemplazaron 5400 lámparas y 379 equipos leds.

· Se realizaron 2528 reparaciones de luminarias.

· Se retiraron de la vía pública más de 1500 metros lineales de cable en desuso en distintos sectores de la zona céntrica de la ciudad, en colaboración con la empresa Telecom. Para estas tareas de ordenamiento y limpieza del espacio aéreo, contamos con un área municipal específica que trabaja para avanzar con el recupero y emprolijamiento de cables, antenas y tendidos eléctricos, de televisión y telefonía mal colocados.

· Se continúa con el programa de refacción de veredas: en los últimos 6 meses se completó la reparación de 15 veredas y actualmente hay 12 pedidos en tratamiento. Construimos sendas peatonales en el paseo de la avenida 28 entre calles 1 y 9. Para el actual ejercicio se contempla ejecutar 20.000 metros de veredas en distintos barrios de la ciudad.

· Se concretó la entrega de 46 viviendas en los barrios Matadero y San Cayetano. Mientras que, se dio de baja la adjudicación de 8 viviendas, cuyos originales adjudicatarios no estaban realizando una posesión efectiva del inmueble y esas casas fueron entregadas a los adjudicatarios suplentes.

· Se avanzó en la primera etapa de construcción del Museo de las Expediciones de Moncho Otazo.

· También se ejecutó la primera y segunda etapa de reconstrucción del edificio de la Ex Junta de Granos.

· Se avanzó en la construcción de sanitarios, vestuarios y albergue en Polideportivo Municipal.

· También en la restauración y refacción Casa Fernández.

· Se amplió el vacunatorio y Centro De Salud Municipal.

· Se realizan refacciones en la Biblioteca Municipal.

· Se pusieron a disposición de los vecinos las plazas de los barrios Santa Mónica y la del barrio Mitre. Las sendas peatonales de la avenida 28 entre 17 y la avenida 1. Y con gran éxito en cuanto a su uso un espacio recuperado, hoy plazoleta presidente Raúl Alfonsín.

· Además, se encuentran en ejecución las plazas del barrio San Martín Este y Loma Linda.

“Estamos remodelando la plaza Juan B. Justo, en el Ensanche Sur y si las condiciones climáticas lo permiten estará lista para ser inaugurada a fin de mes.También estamos trabajando en la remodelación de la plaza Rayito de Sol, en calle 12 y 1 del centro, espacio tradicional de la ciudad que estaba pendiente de intervención hace tiempo”.

“Desde el inicio de mi gestión, comenzamos a ejecutar obras que permitan optimizar el escurrimiento del agua pluvial en toda la ciudad, acortando los tiempos de este, sobre todo en situaciones extremas como las vividas durante los años 2018 y 2019. Siempre aclaro en este apartado que, más allá del gran esfuerzo puesto en la materia y los recursos invertidos, esto no impide que, en situaciones de similar magnitud a las ocurridas en años anteriores, muchas de las zonas que son receptoras de agua seguirán presentando inconvenientes.De todas formas, nuestro compromiso es seguir potenciando nuestro sistema hídrico. En ese sentido, el año pasado continuamos con la ejecución de obras en ese sentido”.

· Se construyeron 2220 metros de canales de mampostería.

· Se realizaron alcantarillados con tubos de hormigón en 31 puntos de la ciudad y 6 de mampostería.

· Se realizaron múltiples intervenciones de apertura de cunetas y de cruces de calles para optimizar el sistema de escurrimiento de aguas, ante la existencia de importantes lluvias.

· Se construyeron tres alcantarillas de grandes dimensiones, dos en el barrio Ginés Benítez y una en el barrio Santa Teresita para mejorar el anegamiento de un sector de la avenida 2 y la calle 19.

· Se finalizó la construcción del canal de la calle 33 desde calle 320 a 326 con sus alcantarillas correspondientes (total 3), faltando completar tramo desde calle 326 a colectora de ruta 95 y sus correspondientes alcantarillas.

· Se encuentran en ejecución los 850 metros de canal revestido de la calle 216 del barrio San Cayetano, con sus cuatro alcantarillas.

· Se construyó una nueva estación de bombeo en el barrio La Salada.

· Se amplió la capacidad de la estación de bombeo del Parque Temático con una segunda bomba de 8.000 m3/h sumando a la de 6.000 que ya existía y se revistió el cuenco.

· Actualmente existen 6 estaciones de bombeo: Cuenco de Ruta 16 y calle 68, Parque Temático, Ginés Benítez, Puerta del Sol, Ruta 95 y la del barrio La Salada; con un total de 11 bombas distribuidas en las mismas.

· Recientemente adquirimos 2 nuevas bombas que permitirán mejorar ampliamente el sistema de desagües de la ciudad. Una ya se montó en el cuenco de la ruta 16 y calle 68 y la otra se va a instalar en el cuenco de la ruta 95. Además, ya se compró una tercera que llegará la próxima semana. Cabe mencionar que estas bombas tienen una capacidad de expulsión de 4000 metros cúbicos por hora”.

Dado el compromiso del municipio con la comunidad educativa saenzpeñense, en 2024 se creó una Secretaría de Gestión y Promoción Educativa para ordenar los esfuerzos que venimos haciendo en un área que no es competencia primaria nuestra, pero en la que queremos aportar lo mejor posible.

“Desde allí, asistimos a una buena parte de las escuelas de la ciudad en el acondicionamiento de instalaciones, desde trabajos de pintura, electricidad y albañilería, hasta mantenimiento del entorno verde”.

Además, se desarrollaron charlas, capacitaciones, actividades recreativas y promoción de salud en las distintas instituciones.

El Programa Municipal de Salud realizó 25 operativos barriales, tres de ellos en localidades vecinas. Paralelamente se continuó trabajando en el vacunatorio municipal, ubicado en calle 2 entre 19 y 21 del barrio Obrero, donde se duplicó la cantidad de atenciones realizadas respecto al año anterior.

· En el Vacunatorio Municipal se aplicaron 2281 dosis de vacunas, se realizaron más de 10.000 atenciones; 4746 pediátricas, 4432 odontológicas, 402 con médico clínico, 102 atenciones cardiológicas y se brindó apoyo nutricional en 743 casos.

· En el Centro de Atención Integral para Embarazadas donde contamos con un ecógrafo de última generación se realizaron 1273 ecografías.

· Para el ciclo lectivo 2025, al igual que el año pasado, estamos desarrollando los operativos “Vuelta a clases” del programa Municipal de Salud, realizando el control y otorgamiento de la documentación solicitada para los diferentes niveles educativos. En los tres días de operativo más de 800 chicos recibieron atención pediátrica, odontológica, vacunación y control de peso y talla.

• La Dirección de la Juventud volvió a reunir a los colegios secundarios a través del Centro Estudiantil Municipal con el objetivo de coordinar y organizar actividades para todo el año; agrupando a estudiantes de 26 colegios.

La seguridad pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos, por eso, “desde que asumimos hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance en el eslabón preventivo, a pesar de que la seguridad no es una responsabilidad primaria del municipio. Desde diciembre de 2023, contar con una mirada especial en el tema seguridad por parte del gobierno provincial nos permitió profundizar muchas de las acciones que veníamos realizando y sumar otras”:

• En abril de 2024, el servicio 911 comenzó a funcionar en el Centro de Monitoreo Municipal.

• Esto posibilitó un trabajo articulado que fue clave para poder esclarecer 380 hechos delictivos, así como evitar otros 192 casos posibles.

• Cabe destacar que, tanto la línea 911 como la 103, funcionan en el Centro Municipal de Monitoreo durante las 24 horas de los 365 días del año, y constituyen la principal herramienta para que el vecino pueda realizar denuncias y generar un comunicador directo al empleado municipal y/o la policía de la provincia del Chaco.

• En 2024, seguimos avanzando con el tendido de fibra óptica con 6 km en los barrios Ginés Benítez, Matadero, Santa Mónica, 17 de Octubre, Juan Domingo Perón, Puerta del Sol, Rucci y Paseo de las Américas. Si bien estamos proyectando la llegada a diferentes sectores de la ciudad, estamos priorizando el tendido en aquellos barrios con mayor demanda de seguridad por parte de los vecinos.

• El año pasado nos fijamos como meta instalar 100 cámaras nuevas, con énfasis en los barrios de la ciudad. No sólo alcanzamos ese objetivo sino que logramos más que triplicarlo: en 2024 instalamos 342 cámaras de videovigilancia. Cabe destacar que, a la fecha, contamos con un total de 778 cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

• También contamos con 113 alarmas comunitarias conectadas al Centro de Monitoreo Municipal.

• Se realizó la conexión a internet propio a 7 instituciones educativas y a dependencias municipales.

• El año pasado adquirimos un vehículo con hidroelevador para realizar instalación y mantenimiento del sistema de cámaras.

• En 2023, pusimos en funcionamiento la Oficina Municipal de Asesoramiento a la Víctima de Delitos, un órgano de consulta y asesoramiento gratuito para aquellas personas que resultan víctimas de un accionar delictual en la calle. Desde allí, realizamos el seguimiento de denuncias y acompañamos a la víctima hasta el proceso final, dentro de la competencia municipal en el proceso judicial. A través de esta oficina se crea una base de datos que permite conocer la cantidad de delitos cometidos, los que se resuelven y los casos que se archivan.

• En 2024, acompañamos a más de 200 vecinos en el seguimiento de denuncias y a 6 como querellantes, siempre buscando fomentar que los procesos lleguen hasta su instancia final.

• Con un promedio anual de 500 denuncias de vecinos, la Oficina de DEFENSA AL CONSUMIDOR del municipio se consolidó como la herramienta gratuita

• de ciudadanos para una mejor calidad de servicios, defensa y restablecimiento de sus derechos ante la vulneración de los mismos por parte de las empresas y/o proveedores de servicios.

• Cabe mencionar que el área de procuración municipal entiende en más de 200 causas en defensa de los bienes públicos de la ciudad, procurando la reparación económica. Un ejemplo de este accionar fue la recuperación de 9 millones de pesos que el municipio invirtió en recuperar el semáforo de la intersección de las calles 12 y 21, destruido por un accidente vehicular el pasado septiembre.

Proyectos de gestión de gobierno 2025:

· Construiremos 3600 metros de canales calzados de mampostería, de los cuales algunos ya se iniciaron en los barrios Monseñor Carlo, Jardín, Piñeiro, Ginés Benítez, Obrero y Puerta del Sol; además del canal calzado troncal de calle 28 desde Avenida 1 hasta Colectora Norte.

· A su vez, se construirán nuevas estaciones de bombeo en los barrios San Martín, Juan Domingo Perón y Sáenz Peña,

· Avanzaremos con los proyectos de pavimento articulado en los barrios Judicial, Loma Linda y Mariano Moreno.

Tenemos previsto:

· Finalizar obras en varios merenderos y comedores.

· Finalizar la Plaza del barrio de Loma Linda.

· Construir 15 quinchos y 10 parrillas en el Camping Municipal.

· Construir la estación de bombeo de la Represa del barrio Nalá/Santa Mónica.

· Pavimentación en las calles que rodean a las torres construidas por el Instituto de Viviendas en el barrio Puerta del Sol.

· Una vez finalizada esa intervención avanzaremos con la pavimentación de la calle 00 desde la calle 9 al norte.

· Retomaremos la pavimentación de la avenida 2.

· También la continuación de la avenida Gardel desde calle 28 a 38, lo cual completará un buen esquema de circulación para todo ese sector.

· Continuaremos también con la pavimentación de la calle 35 entre 20 y 28, con sus respectivas calles pares en la primera cuadra, es decir 22,24 y 26 entre 20 y 28, completando una alternativa de circulación a avenida 33, por calle 35 desde avenida 2 hasta la avenida 28.

· Finalizaremos en los próximos meses la pavimentación de la calle independencia prolongación entre colectora sur y calle 129.

· Comenzaremos un programa de colocación de columnas y luminarias led en todos los accesos a los barrios que puedan carecer de los mismos, y completaremos las columnas faltantes en el trazado contenido por las 4 avenidas.

· Avanzaremos con la ampliación del pavimento que ingresa por calle 4 del barrio Excaesa hasta llegar a la intersección de calle 37 del barrio Néstor Kirchner.

· Vamos a seguir pavimentando en los barrios La Madrid, Hipólito Irigoyen, Monseñor de Carlo, Sarmiento y Obrero.

· Vamos a refaccionar la sede de la Asociación Española, la Escuela N°198 Marisabel Viña, la Escuela EPA N°23, el Centro Juvenil Cooperativa Sáenz Peña con quienes tenemos un compromiso de cara a su aniversario de este año.

· También refaccionaremos el Archivo General Municipal, el Panteón de los Españoles (Cementerio Municipal), y la refacción y ampliación de la Planta Municipal de Hormigón.

· Vamos a construir el Acceso de la Avenida Papa Francisco y Ruta Nacional 95.

· Terminaremos el Playón Deportivo Parque Sur del Complejo Ecológico

· Remodelaremos la Plazoleta Rayito de Sol y vamos a continuar con el programa de pequeñas intervenciones y refacciones en 20 escuelas de la ciudad.

· Continuaremos con la construcción de canales revestidos y alcantarillas de gran porte para seguir avanzando en el plan de desagües pluviales.

· Seguiremos trabajando en la ejecución de espacios de recreación y esparcimiento para las familias en distintos barrios de la ciudad. Podemos nombrar entre ellos al barrio Aipo 130 viviendas, barrio, Rucci, Néstor Kirchner y al Ex Aeroclub.

· Por otro lado, en 2025, proyectamos llegar a más de 1000 cámaras de videovigilancia, algunas de ellas con lectura de patente y cámaras tipo domo, tratando de abarcar todos los accesos y formar el “anillo digital” en la localidad. También instalaremos, al menos, 5 nuevos puntos Wi-Fi en espacios públicos y ampliaremos el tendido de red de fibra óptica hasta llegar a los 60 kilómetros en toda la ciudad.

· Se continuará con la entrega de kits de semillas durante las cuatro estaciones del año, se acompañará la realización de la tercera edición de la Expo viví la Termal, una nueva edición de la Expo Vinos, y ya estamos trabajando en la próxima Fiesta Nacional del Algodón.

· Se continuará con la obra de alumbrado público en las calles interiores del Parque Industrial, como también la ampliación de la red de agua, la pavimentación y el relleno y ripio en zonas logísticas del mismo.

· Se refaccionará la red de agua interna y la iluminación del predio de la histórica Casa Cruz.

· Se hará una restauración integral del Parque Ciudad de Los Niños.

· Se iniciará la ejecución de la segunda etapa del salón de acceso del Museo Moncho Otazo, como también la refacción del Museo Ferroviario y del Museo de la Fundación.

· A su vez, realizaremos reparaciones en el Paseo de los Artesanos e instalaremos iluminación nueva, tanto allí como en el Sector Artesanos de la Plaza San Martín.

· En el Complejo Termal llevaremos a cabo la reparación del sector de calderas, la construcción de la cubierta de losa del techo, la ejecución de la torre del tanque y la pintura del interior del complejo.

· En el Complejo Ecológico Municipal, se continua con la construcción de 4 cabañas y del lago sur (avance del 66% del socavado). Cabe mencionar la visita de un grupo de kayakistas para evaluar el lago para la práctica de este deporte, quienes concluyeron que el lago es excelente para la práctica de kayak. Estamos a la espera de una evaluación similar por parte de un grupo de deportistas que practican remo.

· Se instalará un segundo galpón de grandes dimensiones en la Planta de Tratamiento de Residuos, se habilitará un reservorio de agua de 60.000 litros recientemente finalizado. De esta manera, la planta se potenciará como un modelo de gestión para la visita de las escuelas y toda persona que desee conocerla. En ella se podrán apreciar todas las formas de compostaje, la generación de suelo, el reciclaje de los recuperables.

“Quiero destacar que cada una de estas acciones es posible gracias a los empleados municipales. Junto a ellos y a sus representantes, hemos construido un espacio de diálogo e intercambio desde donde hemos ido avanzando en la mejora de sus condiciones laborales”.

Para finalizar el Intendente hizo referencia al acompañamiento por parte del gobernador.

“Hace un año, desde este lugar, expresé nuestra esperanza ante el ciclo político que estaba iniciando nuestra provincia bajo el nuevo gobernador Leandro Zdero. Desde el primer día de gestión, demostró tener disposición y voluntad para enfrentar los enormes desafíos que heredó de las gestiones anteriores. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por el trabajo que viene realizando para restablecer en el Chaco un camino de sentido común, orden y una priorización real de los temas que más preocupan a los chaqueños: la seguridad, la salud y la educación. El gobernador ha demostrado que la voluntad de ordenar, de mejorar y de hacer las cosas bien es el primer paso para recuperar nuestra provincia. El desafío es grande, pero estamos convencidos de que, con esfuerzo, responsabilidad y compromiso, vamos a recuperar el Chaco que todos soñamos” expresó el Intendente.

“Hemos transitado un 2024 de grandes desafíos, pero también de importantes logros. Cada acción realizada y cada proyecto concretado han sido posibles gracias al compromiso de cada trabajador municipal, de cada vecino que aporta con su esfuerzo diario al crecimiento de nuestra ciudad. Queridos vecinos saenzpeñenses, les agradezco profundamente el acompañamiento y el compromiso. Es con diálogo, esfuerzo y visión de futuro que seguiremos haciendo de nuestra ciudad un lugar cada día mejor”, finalizó.

De esa forma quedó inaugurado el nuevo periodo de sesiones ordinarias.

