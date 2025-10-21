El IDCH brindó una capacitación sobre primeros auxilios: «Tus manos pueden salvar vidas»

566882336_18431444692103295_4412081552849415788_n

Bajo este concepto, «Tus manos pueden salvar vidas», el Instituto del Deporte Chaqueño junto a la subsecretaría de redes y la Dirección de enfermería de la provincia, brindaron una jornada doble de capacitación a alumnos de la E.E.N° 109 de Resistencia.

La misma se llevó a cabo en dos turnos, por la mañana de 8,30 a 12 hrs y por la tarde de 15, 30 hrs en adelante. Destinada a alumnos, profesores y padres que concurrieron al establecimiento educativo, todo bajo el programa “Enfoque integral para la salud”.

En dicha capacitación se trabajó en la parte teórica y posterior manipulación de muñecos para adquirir la práctica del RCP.

De qué trata la RCP

La RCP (reanimación cardiopulmonar) es un procedimiento de primeros auxilios vital que se aplica cuando una persona no respira o su corazón ha dejado de latir. Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas inmediatas para ayudar a una persona hasta que llegue la ayuda de un profesional y la RCP es más que importante en la inmediatez.

