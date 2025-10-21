El Gobierno cubrió gastos de la campaña 25/26 a productores tabacaleros de la provincia

IMG-20251021-WA0009

El Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco transfirió a productores tabacaleros de la provincia la suma de $603.353.395, correspondiente al Fondo Especial del Tabaco, para cubrir costos de producción, insumos y mano de obra necesarios para producir 395 hectáreas de tabaco Virginia y Criollo Chaqueño en la campaña 2025/26, que actualmente está en la etapa de plantación.

Desde la cartera productiva chaqueña se indicó que esta es la primera etapa del total de $ 1.592.260.464, que serán transferidos durante el transcurso de la campaña.

Además fueron transferidos a la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Limitada la suma de $146.315.375, también correspondiente al Fondo Especial del Tabaco, para la instalación de un Taller Metalúrgico que será utilizado para la reparación de las estufas Bulck Curing, gabinetes de secado de tabaco y estructuras metálicas movibles para el curado de tabaco Tipo Criollo Chaqueño, tanto de los productores como de los centros de estufados pertenecientes a la Cooperativa.

La producción de tabaco en la provincia del Chaco es sinónimo de trabajo, inversión y crecimiento, ya que todo esto significa mayor empleo, mejor tecnología y más arraigo rural para las familias chaqueñas.

