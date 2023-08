El gobierno provincial inauguró la pavimentación de la avenida Mac Lean

Impactos: 8

“En nuestras gestiones ejecutamos el 60 por ciento del pavimento de toda la historia de Resistencia”, expresó el gobernador, Jorge Capitanich. Son 20 cuadras de pavimento urbano, con desagües pluviales e iluminación led que demandó una inversión superior a los 400 millones de pesos.

El gobernador, Jorge Capitanich, inauguró este domingo 20 cuadras de pavimento urbano con desagües pluviales e iluminación led en la avenida Mac Lean de Resistencia, tramo comprendido entre avenida Islas Malvinas y calle Charata.

Con una inversión de $465.024.885, la obra fue financiada por el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura y ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial (DVP). “En nuestras gestiones ejecutamos el 60 por ciento del pavimento de toda la historia de Resistencia”, apuntó el mandatario.

Tras habilitar el pavimento, el gobernador enumeró las múltiples obras ejecutadas en la comuna con recursos provinciales para garantizar conectividad como la avenida San Martín, autovías de las ruta 11 y 16, el acceso por Soberanía Nacional, Alberdi, Isaías, Juan Manuel de Rosas, Azurduy y Falcón, entre otras.

Inversión récord

“Durante nuestras gestiones Resistencia tuvo la mayor inversión en infraestructura de toda su historia, no se dejen engañar, algunos pregonan soluciones mágicas pero no tienen una trayectoria probada, no hay soluciones mágicas, gobernar es promover infraestructura y desarrollo para garantizar derechos e igualdad de oportunidades”, expresó.

En ese punto adelantó que el plan para los próximos cuatro años prevé 2.500 nuevas cuadras de pavimento urbano para llegar a 5.000 en ocho años, a fin de forjar una ciudad completamente pavimentada para 2030. “Además, en los próximos años seguiremos haciendo obras para conectar la avenida España con autovía de la ruta 11 con 50 cuadras para garantizar la circulación del transporte público de pasajeros”, añadió al listado de obras.

Del mismo modo, precisó que con financiamiento del BIRF se pretende lograr el financiamiento del parque lineal, pavimentación y repavimentación de las avenidas Soberanía Nacional y Malvinas Argentinas junto a un ordenamiento territorial integral. “Queremos seguir trabajando con ustedes para ejecutar veredas, apertura de calles, desagües estructurales, áreas verdes e infraestructura social básica que nos permitan garantizar derechos. De eso se trata gobernar, promover derechos y garantizar igualdad”, apuntó.

En la ocasión, se comprometió a ejecutar las veredas del tramo de la avenida Mac Lean habilitado. “La Provincia asumirá su ejecución para garantizar seguridad vial de la zona, construyamos juntos un puente hacia el futuro para que podamos hacer más obras sobre la base fundacional de lo que ya pudimos hacer en estos años”, concluyó.

Participaron de la actividad la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavanna, el ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo; el administrador general de la Dirección Vialidad Provincial Hugo Varela, el subadministrador Alberto Navarro; entre otras autoridades provinciales.

Gran desarrollo de la zona sur

El administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial Hugo Varela, explicó que se trata de un tramo de dos mil metros, desde la terminal hasta la última cuadra de la urbanización de Resistencia (canal 16).

“Con esta obra se beneficia a populosas barriadas de la zona Sur de Resistencia gracias a la decisión del gobernador Capitanich de aportar a la ciudad obras que contribuyan al progreso”, dijo. Y anticipó que la obra se complementará con la pavimentación de la calle Ushuaia, desde Malvinas Argentinas hasta la autovía de la ruta 11, corredor por donde circulan los colectivos.

Mirta Quintana, vecina del barrio Las Palmeras, dijo que se trata de una obra largamente esperada para todos los barrios de la zona Sur. “Es algo soñado; estamos muy felices”, remarcó y añadió que esta obra revaloriza las propiedades y toda la barriada. Matías Saucedo, del barrio Vista Linda, celebró que gracias a la obra se podrá garantizar el servicio de transporte público aún en días de lluvia.