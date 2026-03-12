Coqui Ortiz, Juan Mora y Paloma Ortiz inaugurarán la temporada 2026 del ciclo “Preludios en el Bösendorfer”

El miércoles 8 de abril, a las 21.30, los músicos Coqui Ortiz, Juan Mora y Paloma Ortiz presentarán “Piano y Canciones” en el escenario del Complejo Cultural Guido Miranda.

De este modo dará inicio el ciclo “Preludios en el Bösendorfer” edición 2026. Se trata de un ciclo de conciertos que busca explorar la relación entre los sonidos del majestuoso piano y la cercanía de los oyentes, con un enfoque en la intimidad y la emoción.

Las entradas están a la venta y tienen un valor de $15000 y pueden adquirirlas en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.