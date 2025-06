El Gobierno Provincial Acompañó El Acto Por Las Bodas De Oro De La Escuela Secundaria N° 36 “Martín Buber” De Fontana

Durante el acto por el 50° Aniversario de la creación de la institución, que fue la primera Escuela Secundaria de la localidad, se recordó la historia y el gran crecimiento que tuvo la institución.

En Fontana, el Gobierno Provincial junto al intendente local, Fernando Cuadra, acompañaron este jueves el acto central por el 50° aniversario de la Escuela Secundaria N° 36 “Martín Buber”, de Fontana.

En este emotivo acto, donde se celebró la historia de la primera Escuela Secundaria de Fontana, se realizó el descubrimiento de placas conmemorativas; se recordó a la exdirectora de la institución, Hilda Gauna, docentes y ex alumnos expresaron palabras emotivas y de agradecimiento a la institución. Además, se realizó la entrega de presentes a alumnos y docentes de la Primera Promoción de la EES N° 36, y como cierre, hubo una muestra de números artísticos.

Por su parte, la Directora Regional X-C, Mirian Gómez expresó su alegría y emoción de participar de este acto, ya que ella fue profesora de Psicología en sus inicios como docente. “Es un honor y orgullo participar de este evento tan importante y muy emocionante, porque son los 50 años de esta institución”, dijo y recordó la directora Gauna, quien falleció hace unos meses y fue referente de la institución. “Es un acto hermoso, emotivo en una escuela que creció mucho porque es la más antigua, la más tradicional y es una institución que hoy cuenta con más de mil alumnos”, repasó Gómez.

Una escuela que ha dejado una huella imborrable en los corazones de miles de fontanenses

El intendente Fernando Cuadra expresó su emoción como autoridad municipal, pero fundamentalmente como trabajador de la institución educativa (actualmente de licencia) asegurando que se trata de “un evento significativo para nuestra comunidad”, destacando los 50 años “de una escuela tan importante y que ha dejado una huella imborrable en los corazones de miles de fontanenses”, siendo la primera escuela secundaria de la localidad.

“Fue el sueño de muchos pioneros que anhelaron tener una escuela secundaria donde puedan brindar educación de calidad a los jóvenes de esta ciudad, y ese sueño cumplió 50 años”, expresó el Jefe Comunal.

A su turno, la directora de la institución, Patricia Dellamea expresó su emoción por celebrar el 50° aniversario de la EES N°36. “Estamos muy contentos por recibir el afecto de toda la comunidad de Fontana y también, estamos muy agradecidos por el acompañamiento de autoridades ministeriales y de la Gobernación”, dijo.

La docente y ex alumna de la institución, Wanda Cabrera, se refirió a los festejos por este nuevo aniversario “que se vive con mucha emoción, muchos recuerdos, reencuentros, así que estoy muy emocionada, alegre de ver muchos ex estudiantes y ex compañeros”, finalizó Cabrera.

Actualmente, la EES N° 36 “Martín Buber” dicta clases en los turnos mañana y tarde. Cuenta con 32 divisiones (entre ambos turnos) y su matrícula está compuesta por 1092 alumnos.