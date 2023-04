El Gobierno nacional presentó el plan Reconstruir Salud con equipamiento, ambulancias y obras en todo el país

Impactos: 8

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la presentación del plan Reconstruir Salud que, con una inversión de más de 44.000 millones de pesos, incorpora nuevo equipamiento, ambulancias e infraestructura en todas las provincias, para fortalecer el acceso a los servicios sanitarios con calidad y equidad en el territorio nacional.

“Lo que nosotros buscamos es que todos los argentinos y las argentinas puedan acceder a los servicios de salud como corresponde. Ese es el objetivo que nos pusimos desde el primer día y hoy lo estamos cumpliendo cuando entregamos ambulancias para que vayan a todo el país”, destacó el mandatario junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El Presidente afirmó que “el Estado no tiene derecho a decidir si es negocio o no darle salud a los argentinos y las argentinas, tiene la obligación de brindarla y no podemos estar confiados en que alguien desde el sector privado venga a hacer lo que el Estado debe hacer”, que definió como “el deber ético de distribuir salud en toda la Argentina y darle a cada provincia los instrumentos necesarios”.

Acompañado también por los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Formosa, Gildo Insfrán, y representantes del área de salud de todas las provincias, el jefe de Estado resaltó “nuestro compromiso con la salud de los argentinos y las argentinas de toda la Patria, sin distinción”, y aseguró que “es hora de que unamos esfuerzos y no nos dejemos engañar: los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de la injusticia”.

Con una concepción federal, el Plan Reconstruir Salud brinda herramientas concretas a todas las jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema de salud a través de equipamiento sanitario y de vehículos de traslado, con una inversión de 35.546 millones de pesos, y el desarrollo de infraestructura sanitaria (9.287 millones).

Tras agradecer al Presidente por “priorizar la salud desde el primer día de gestión antes de saber que iba a haber una pandemia”, Vizzotti manifestó que “Reconstruir Salud es otro paso para seguir fortaleciendo el sistema sanitario con mirada federal”, mediante “un trabajo en equipo, con la decisión del Presidente y con financiamiento y gestión del Ministerio de Salud, en articulación con los hospitales nacionales y las provincias para mejorar el acceso de la población a la salud, independientemente de dónde hayan nacido las personas”.

Luego de destacar que es la primera vez que el Estado nacional distribuye ambulancias 4×4, la ministra adelantó que “los vehículos de traslado y cuidados críticos ya están en los lugares de destino haciendo realidad el acceso a la salud en todos los rincones del país”.

Por último, Vizzotti subrayó también que “es importante poner en valor el trabajo de los equipos de salud, de cada integrante de los hospitales nacionales, de ministros y ministras, que dieron respuesta a la crisis humanitaria más importante de los últimos cien años con una perspectiva federal, con equidad, calidad y accesibilidad”.

Por su parte, Rossi sostuvo que “el objetivo que se planteó el Presidente desde el principio de la gestión, y sobre todo desde que se declaró al COVID-19 como pandemia, fue hacer todos los esfuerzos necesarios para preservar la salud de la población”, y en ese punto remarcó específicamente la “inversión que hizo el Estado en materia de infraestructura sanitaria en todo el país”.

Con el fin de fortalecer la capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud pública de todo el país, a través de la Red Federal de Bioimágenes se incorporarán sistemas de digitalización que permiten compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con las o los pacientes, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.

La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 Notebooks, mientras que se destinará a las jurisdicciones, de acuerdo a sus necesidades específicas, 344 ambulancias (189 de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4×4).

La ampliación de la infraestructura sanitaria consiste en la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica, y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red, que forman parte del sistema de atención del primer nivel donde se realizan prácticas de control de la salud y prevención mediante un enfoque especial en relación a la salud mental e integral.