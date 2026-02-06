El gobierno nacional enviará el acuerdo Mercosur-UE al Congreso para su aprobación

El gobierno nacional envió el acuerdo de libre comercio entre el mercosur y la Unión Europea (UE) al Congreso para su ratificación. El Gobierno lo había incluido en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, pero todavía no hay fecha tentativa para que ingrese al recinto en la Cámara de Diputados .

Hace dos semanas, el Parlamento Europeo anunció que enviaría el acuerdo comercial con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Los tratados deben ser aprobados o rechazados en su totalidad por ambas Cámaras, por lo que el debate favorece al oficialismo. Casi todos los bloques anunciaron que apoyarán el acuerdo. El PRO destacó que se haya convertido en realidad «el camino iniciado por Mauricio Macri en 2019» y resaltaron que el acuerdo «abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores». Por su parte, los diputados de la UCR argumentaron que «en un contexto global desafiante, donde la competitividad y la escala son clave, el diálogo y la cooperación entre regiones resultan indispensables». También expresaron su respaldo Provincias Unidas y la Coalición Cívica.