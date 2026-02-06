Argentina y Estados Unidos firmarán un acuerdo comercial

El canciller Pablo Quirno anunció que Argentina firmará un Acuerdo de Comerio e Inversión con Estados Unidos. Todavía restan conocer los detalles. Casa Rosada enviará el acuerdo al Congreso .

Quirno señaló: «Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!».

El gobierno norteamericano había anunciado en noviembre un «Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos» que buscaba «impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación». Destacaron que el pacto se apoyaba en «valores democráticos» y «una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos».

Dicho marco incluía negociaciones sobre reducción de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, acceso a los mercados agrícolas, inversiones en minerales críticos y normas ambientales. Además, entre los lineamientos resaltó las prohibiciones de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles (en referencia a los países asiáticos), la reducción de la intervención estatal que afecte el comercio bilateral y la facilitación del comercio digital.

En cuanto a aranceles, el comunicado remarcó que Argentina dará acceso preferencial a productos norteamericanos como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. Por su parte, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Desde Estados Unidos indicaron que ambas naciones se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res. En paralelo, el acuerdo contempla inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja, producto en el cual Argentina y Estados Unidos son competidores. También se destacó la importancia de respetar normas ambientales en la producción de madera y derivados, minería y pesca.