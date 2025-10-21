Desarticulan red de apuestas ilegales que operaba por WhatsApp en Machagai

La División Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas del Interior, llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de Machagai, en el marco de una causa por supuestas infracciones al artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que penaliza la captación de apuestas ilegales.

El procedimiento se realizó este martes 21 de octubre de 2025, entre las 09:00 y las 12:45, bajo la dirección de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Collado, y con la damnificada Lotería Chaqueña, tras detectarse una red que captaba apuestas de quiniela y “poceada” a través de la aplicación WhatsApp.

De acuerdo con las tareas tecnológicas iniciales desarrolladas por la División Delitos Económicos y Leyes Especiales de Resistencia, se determinó que los principales implicados residirían en Machagai y habrían recaudado un total aproximado de $3.510.256 provenientes de apuestas ilegales.

A partir de esa información y por disposición judicial, se ejecutaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad, con la presencia de los ayudantes fiscales González Pérez, César Hidalgo y David Villar, junto al personal de Delitos Económicos encabezado por el Subcomisario Javier Osvaldo Alegre.

📍 Resultados de los allanamientos

1️⃣ Domicilio de Teresa María Itatí Verdún (calle Oscar Sánchez entre Antonio Galizzi y 25 de Mayo)

Secuestro de: (1) Teléfono celular Samsung A26 , color claro. (1) Agenda color bordó con anotaciones de rifas y poceadas.



2️⃣ Domicilio de Daniela Noemí Zamora (calle Malvinas S/N, barrio Sur)

Secuestro de: (1) Teléfono celular Quantum Rolo Plus , color rojo.



3️⃣ Domicilio de Daiana Maidana (calle Santa María de Oro entre Juan J. Valle y Agustín Tosco)

Secuestro de: (1) Teléfono celular Samsung A14 , color negro. (1) Motocicleta Honda Wave 110cc , color blanca. (1) Cuaderno con anotaciones de poceadas. (1) Hoja con registros de apuestas. (1) Cartuchera con fibrones varios. (1) Teléfono celular Motorola E7i , color naranja.



Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Collado, las moradoras fueron notificadas de las actuaciones en libertad, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia.

El operativo fue fiscalizado por el Comisario Principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas del Interior, y supervisado por el Comisario Diego Alberto Moreyra, jefe de la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña.

Con este procedimiento, las fuerzas de seguridad continúan reforzando las tareas de investigación tecnológica y control de delitos económicos, en coordinación con la justicia provincial y los organismos competentes.