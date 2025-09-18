Margarita Belén: el municipio garantiza espacios limpios y seguros en escuelas de Colonia Amadeo

En el marco de las celebraciones por el Día del Profesor, el Municipio de Margarita Belén reforzó su compromiso con la educación local al realizar tareas de mantenimiento y corte de pasto en establecimientos escolares de Colonia Amadeo.

El coordinador de Educación, profesor Francisco Chacón, supervisó personalmente los trabajos que se llevaron a cabo en la Escuela Secundaria N°153 “Valentina Verón” y la Escuela Primaria N°36 “Lilia Margori Cabrera”, con el objetivo de garantizar espacios limpios, ordenados y seguros para estudiantes y docentes.

Desde la comuna remarcaron que estas acciones forman parte de un plan permanente de acompañamiento a las instituciones educativas, que busca mejorar las condiciones de estudio y fortalecer el vínculo entre municipio y comunidad escolar.

Con estas tareas, el municipio reafirma su compromiso con la educación y la salud de los alumnos, asegurando que cada escuela cuente con entornos adecuados para el aprendizaje y la convivencia.

 

