El Gobierno del Chaco lanza una nueva edición del programa EBT para impulsar emprendimientos tecnológicos
El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), anunció la apertura de una nueva edición del programa Empresas de Base Tecnológica (EBT Chaco), una iniciativa destinada a detectar, fortalecer y acompañar proyectos científicos y tecnológicos con potencial de inserción en el mercado local e internacional.
La propuesta apunta a consolidar equipos emprendedores dentro de la economía del conocimiento, promoviendo la articulación con incubadoras locales y especialistas que permitan transformar ideas innovadoras en soluciones concretas y escalables.
Etapa de Preincubación
La convocatoria corresponde a la fase de Preincubación y está dirigida a:
-
Emprendedores con residencia en la provincia del Chaco.
-
Instituciones públicas o privadas que actúen como incubadoras.
El objetivo central es brindar herramientas para el desarrollo de prototipos funcionales y la validación del modelo de negocios, etapas clave para la consolidación de empresas tecnológicas.
Sectores prioritarios
Los proyectos podrán enmarcarse en los siguientes sectores estratégicos:
-
Tecnologías de la Información: inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), software y hardware.
-
Bio y nanotecnología.
-
Energías renovables.
-
Agroinnovación y salud digital.
-
Industrias creativas.
Acompañamiento integral y financiamiento
Las iniciativas seleccionadas accederán a un proceso integral que incluirá:
-
Capacitaciones específicas.
-
Asistencia técnica especializada.
-
Tutorías personalizadas.
-
Acceso a la red de vinculaciones del ICCTI.
-
Articulación con incubadoras, universidades, investigadores, laboratorios y actores del sistema científico-tecnológico provincial.
Además, el programa contempla la entrega de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados tanto a emprendedores como a incubadoras, con el fin de fortalecer el desarrollo de los proyectos.
Plazos y modalidad de inscripción
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026.
Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del sistema Tu Gobierno Digital, incorporando el servicio “Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación” una vez habilitada la plataforma correspondiente. No se aceptarán presentaciones por otros medios.
Para conocer los requisitos, bases y condiciones, los interesados pueden consultar el sitio oficial del ICCTI (iccti.chaco.gob.ar/ebtchaco) o comunicarse al correo electrónico ebt.iccti@gmail.com.