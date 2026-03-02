El Gobierno del Chaco lanza una nueva edición del programa EBT para impulsar emprendimientos tecnológicos

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), anunció la apertura de una nueva edición del programa Empresas de Base Tecnológica (EBT Chaco), una iniciativa destinada a detectar, fortalecer y acompañar proyectos científicos y tecnológicos con potencial de inserción en el mercado local e internacional.

La propuesta apunta a consolidar equipos emprendedores dentro de la economía del conocimiento, promoviendo la articulación con incubadoras locales y especialistas que permitan transformar ideas innovadoras en soluciones concretas y escalables.

Etapa de Preincubación

La convocatoria corresponde a la fase de Preincubación y está dirigida a:

Emprendedores con residencia en la provincia del Chaco.

Instituciones públicas o privadas que actúen como incubadoras.

El objetivo central es brindar herramientas para el desarrollo de prototipos funcionales y la validación del modelo de negocios, etapas clave para la consolidación de empresas tecnológicas.

Sectores prioritarios

Los proyectos podrán enmarcarse en los siguientes sectores estratégicos:

Tecnologías de la Información: inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), software y hardware.

Bio y nanotecnología.

Energías renovables.

Agroinnovación y salud digital.

Industrias creativas.

Acompañamiento integral y financiamiento

Las iniciativas seleccionadas accederán a un proceso integral que incluirá:

Capacitaciones específicas.

Asistencia técnica especializada.

Tutorías personalizadas.

Acceso a la red de vinculaciones del ICCTI.

Articulación con incubadoras, universidades, investigadores, laboratorios y actores del sistema científico-tecnológico provincial.

Además, el programa contempla la entrega de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados tanto a emprendedores como a incubadoras, con el fin de fortalecer el desarrollo de los proyectos.

Plazos y modalidad de inscripción

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo de 2026.

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del sistema Tu Gobierno Digital, incorporando el servicio “Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación” una vez habilitada la plataforma correspondiente. No se aceptarán presentaciones por otros medios.

Para conocer los requisitos, bases y condiciones, los interesados pueden consultar el sitio oficial del ICCTI (iccti.chaco.gob.ar/ebtchaco) o comunicarse al correo electrónico ebt.iccti@gmail.com.