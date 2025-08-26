El buen tiempo se mantendrá por el resto de la semana en el Chaco

159679w850h520c.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buen tiempo y ambiente fresco a agradable al menos hasta el viernes, en Resistencia y alrededores, con muy baja nubosidad y un paulatino ascenso de temperatura, y recién para la tarde-noche del sábado podría haber algunos chaparrones.

Así, para este miércoles se espera cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del este rotando al noreste, con un piso térmico de 11 grados y un techo de 23.

En tanto, para el jueves se prevé cielo despejado a algo nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde-noche, con vientos leves de direcciones variables prevaleciendo del este. La temperatura oscilará entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

Asimismo, para el viernes se pronostica cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 14 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN anuncia nubosidad en aumento, desmejorando hacia la tarde con probables chaparrones, y ascenso de temperatura, con una mínima de 17 grados y una máxima de 31.

