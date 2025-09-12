Eduardo Aguilar: “No estamos condenados a elegir entre la crueldad de Milei y la impunidad de Cristina”

El economista, docente universitario y exsenador nacional Eduardo Aguilar volvió al escenario político como candidato a senador por Somos Chaco, un espacio que comparte con la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi. Su regreso, explicó, obedece a la convicción de que “la sociedad merece opciones distintas a la grieta, sin impunidad ni crueldad, con propuestas que miren hacia el futuro productivo del país”.

Un regreso con autocrítica

Aguilar recordó que se alejó de la política partidaria en 2016, luego de fuertes diferencias con Jorge Capitanich. “El peronismo chaqueño se transformó en una expresión del ego personal de Capitanich. Hace casi dos décadas que gira alrededor suyo, sin formar equipos ni permitir renovación”, señaló. Para el candidato, esa falta de autocrítica y recambio explica buena parte de los problemas de gestión y de corrupción que golpearon a la provincia en los últimos años.

“Yo me aparté porque no compartía ese modo de hacer política. Ahora regreso porque veo que la gente necesita una opción distinta. No estamos condenados a elegir entre lo que apoya Capitanich o lo que apoya Zdero. Queremos construir un camino nuevo”, afirmó.

El diagnóstico económico

En su análisis de la economía nacional, Aguilar fue categórico: “La Argentina no será viable mientras dependa de la deuda externa. Solo vamos a salir adelante con dólares genuinos, es decir, con exportaciones”. Según explicó, el modelo económico debe basarse en la generación de divisas a partir de sectores productivos tradicionales y emergentes, con políticas activas que favorezcan la inversión y la competitividad.

“La primera política productiva es tener un dólar competitivo, pero eso no alcanza si no mejoramos la productividad. Para eso necesitamos capacitación laboral, modernización tecnológica y un plan federal de desarrollo”, sostuvo.

Aguilar mencionó que el Chaco tiene potencial en sectores como la ganadería, la agricultura diversificada, el turismo y la industria del mueble, pero advirtió que “se requieren políticas de Estado sostenidas, no parches de corto plazo”.

Reforma tributaria y combate a la evasión

Otro de los ejes que planteó es la presión tributaria. Según Aguilar, la estructura impositiva actual desalienta la formalización y afecta a las economías regionales. “Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo que encarece todo. Proponemos transformarlo en un ‘super IVA’, donde los pagos puedan descargarse, para que sea más justo y fomente la formalización de la economía”, explicó.

Además, insistió en la necesidad de un plan nacional contra la evasión impositiva: “Hoy la mitad de la economía se mueve en negro. Sin atacar esa realidad, no hay sustentabilidad posible”.

Crítica a la grieta

Aguilar también cuestionó la polarización política en el país: “No estamos condenados a elegir entre la crueldad de Milei y la impunidad de Cristina. Hay una alternativa de sensatez, de defensa del interior productivo, que no dependa de los extremos”.

En ese sentido, remarcó que Somos Chaco busca sumar peronistas, radicales e independientes bajo un mismo objetivo: “Hacer política con honestidad, trabajar en equipo y dejar de lado la lógica de la confrontación permanente”.

Una propuesta federal

Finalmente, Aguilar subrayó que su candidatura apunta a “dar voz al Chaco y a las provincias del interior en un Senado que muchas veces se convierte en un espacio de negociación mezquina de poder”.

“Queremos que se escuche al interior productivo, que se reconozcan nuestras necesidades de infraestructura, que se garantice financiamiento para las pymes, que se cuide a la clase media trabajadora. Esa es nuestra propuesta: sensatez, honestidad y desarrollo federal”, concluyó.