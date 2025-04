Dura derrota de For Ever en su casa ante San Telmo

San Telmo se quedó con la victoria al vencer por 2 a 1 al dueño de casa. Fue en el encuentro disputado por la fecha 12 de la zona B de la Primera Nacional. El gol inicial llegó al minuto 6 del segundo tiempo cuando Nahuel Curcio disparó para marcar el 1-0. Tiempo después, Marcos Astina pudo alargar la diferencia con una anotación de penal en el minuto 25 de la misma mitad. El descuento para Chaco For Ever fue obra de Matías Romero (27′ de la misma etapa) después de un disparo. No obstante, el tiempo disponible no fue suficiente.

San Telmo se quedó con la victoria al vencer por 2 a 1 al dueño de casa. Fue en el encuentro disputado por la fecha 12 de la zona B de la Primera Nacional. El gol inicial llegó al minuto 6 del segundo tiempo cuando Nahuel Curcio disparó para marcar el 1-0. Tiempo después, Marcos Astina pudo alargar la diferencia con una anotación de penal en el minuto 25 de la misma mitad. El descuento para Chaco For Ever fue obra de Matías Romero (27′ de la misma etapa) después de un disparo. No obstante, el tiempo disponible no fue suficiente.

El DT de Chaco F. E., Ricardo Pancaldo, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Gastón Canuto en el arco; Mauricio Rosales, Maximiliano Romero, Alan Luque y Mathías Silvera en la línea defensiva; Santiago Úbeda, Leonardo Marinucci, Juan Manuel Carrizo y Franco Perinciolo en el medio; y Matías Romero y Mateo Díaz Chaves en el ataque.

Por su parte, el conjunto de César Monasterio salió con una disposición táctica 4-5-1 con Agustín Rufinetti bajo los tres palos; Gonzalo Aquilino Pintos, Leonel Pollacchi, Nicolás Morro y Agustín Ojeda en defensa; Renzo Uriburu, Juan Yangali, Iñaki Larthirigoyen, Marcos Astina y Nahuel Curcio en la mitad de cancha; y Sebastián Cocimano en la delantera.

Fabrizio Llobet fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Juan Alberto García.

En la próxima fecha, Chaco F. E. visitará a Chacarita y San Telmo jugará de local frente a Almirante Brown.