La Cooperativa de Motomandados sigue con la asistencia social gratuita

En continuidad con su compromiso social, la Cooperativa de Motomandados anuncia que sigue, durante todo el mes de octubre, brindando asistencia gratuita los días miércoles, ampliando así su programa de apoyo a los sectores más vulnerables.

El propósito de esta asistencia es garantizar que personas con recursos limitados puedan acceder a determinados servicios sin costo, favoreciendo la inclusión y solidaridad en nuestra comunidad.

La decisión responde al reconocimiento de que muchas familias enfrentan dificultades para satisfacer ciertos trámites o gestiones que requieren movilidad.

DETALLES DE LA ASISTENCIA GRATUITA

¿Cuándo? Todos los miércoles del mes de octubre

¿Qué incluye? Prestaciones, gestiones vinculadas a la salud de los mismos.

Destinatarios: personas con discapacidad y adultos mayores y en situaciones de vulnerabilidad que requieran asistencia.

La Cooperativa ya había presentado recientemente su nuevo servicio de mensajería urbana y trámites, con el fin de ofrecer una opción exclusiva y profesional para empresas y particulares.

Para consultas, coordinar entrevistas o requerir mayor información, pueden comunicarse al 3624893081.