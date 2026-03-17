Dictan la conciliación obligatoria y se levanta el paro en los aeropuertos

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y se levanta el paro en los aeropuertos que iba a empezar este miércoles.

El Ministerio de Capital Humano informó que se dictó la conciliación obligatoria entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por el plazo de 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo.

«El objetivo es buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios. En este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual», indicaron oficialmente.

Asimismo, el ministerio indicó que «se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas», al tiempo que «durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente».

El conflicto se enmarca en un reclamo salarial que el gremio de ATE arrastra desde hace más de un mes y que, según denunciaron, no había tenido una respuesta concreta por parte del gobierno nacional.

En ese marco, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había convocado un paro de actividades en aeropuertos de todo el país con la intención de que se extendiera por una semana, lo que significaba posibles demoras y cancelaciones en los vuelos.

Según el comunicado enviado a la Secretaría de Trabajo, la medida de fuerza, que estaba pactada desde el 18 al 24 de marzo, coincidiendo con el fin de semana largo, respondía a la falta de pago de aumentos salariales previamente acordados, además del reclamo de la apertura de la paritaria sectorial.